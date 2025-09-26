ZKONG vzbudila rozruch na veletrhu NRF Evropa 2025 s novou elektronickou cenovkou ve tvaru tyčinky

Autor:
  10:34
Chang-čou (Čína) 26. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Od 16. do 18. září se v Paříži úspěšně konal první veletrh NRF (Národní federace maloobchodníků) Velká přehlídka pro Evropu, na kterém se sešlo téměř 500 společností zabývajících se maloobchodními technologiemi. Tato událost nejen podtrhla globální vliv NRF, ale také ukázala, jak se vliv maloobchodních technologií rozšiřuje ze Severní Ameriky do Asie a Tichomoří, dále do Evropy a dosahuje širšího globálního trhu.

Společnost ZKONG představila na veletrhu NRF Evropa 2025 své kompletní portfolio inteligentních zobrazovacích řešení a ukázala, jak její lokalizované týmy a komplexní produktová řešení budují silnější vazby v globálním prostředí inteligentního maloobchodu.

Jak pohánět inteligentnější komunikaci na regálech

V současné době vstupuje evropský maloobchodní sektor do nové fáze charakterizované digitalizací a udržitelností, kde se zákaznické postupy, provozní efektivita a ekologické přístupy staly nezbytnými. Inteligentní displeje jsou nyní považovány za klíčový nástroj pro zvýšení zájmu zákazníků a posílení přítomnosti značky.

Na veletrhu představila společnost ZKONG kompletní sadu chytrých maloobchodních řešení, včetně elektronických cenovek (ESL) založených na technologii e-papíru a dynamických LCD displejů. Od cen a propagačních akcí po optimalizaci prezentace a zviditelnění značky – nabídka společnosti ZKONG odráží její vizi „Lepší propojení díky chytrým displejovým řešením".

  • ESL: Je k dispozici ve velikostech od 1,5 do 13,3 palců, nabízí flexibilní možnosti pro uspokojení různých požadavků na cenu a zobrazení informací.
  • LCD displeje: Poskytují pestrý a dynamický obraz, který umožňuje všestrannější komunikaci přímo v obchodě a působivé marketingové kampaně.

Společně tyto technologie umožňují evropským maloobchodníkům dosáhnout efektivnějšího a udržitelnějšího provozu obchodů.

Premiéra řady Arrow: nově stanovená komunikace na regálech

Nové tyčinkové ESL řady Arrow od společnosti ZKONG, které se poprvé představují v Evropě, přinášejí nový pohled na označování regálů, který přesahuje tradiční model „jedna skladová jednotka, jedna cedulka". Řada Arrow, která je k dispozici ve velikostech 30, 45 a 60 cm, sdružuje informace o produktech napříč celými řadami regálů, optimalizuje prostor a zajišťuje konzistentní vizuální prezentaci. Je tedy ideální pro maloobchodní prostředí s vysokou hustotou.

Díky ultratenké struktuře typu „vše v jednom" s modulární rozšiřitelností Arrow zjednodušuje instalaci a snižuje náklady na údržbu. Čtyřbarevný displej z elektronického papíru umožňuje maloobchodníkům okamžitě měnit pozadí a šablony, čímž se zvýrazňují ceny, propagační akce a vlastnosti produktů s větším dopadem.

Prostřednictvím cloudové platformy ZKONG mohou maloobchodníci spravovat více skladovacích jednotek pomocí funkce „naskenuj a propoj", úprav „přetáhni a pusť" a aktualizací šablon v reálném čase, čímž dosahují dokonalé rovnováhy mezi provozní efektivitou a intuitivním řízením.

Globální dosah, místní odborné znalosti

Účast společnosti ZKONG na veletrhu NRF Evropa 2025 zdůrazňuje nejen její inovace v oblasti inteligentního hardwaru a zobrazovacích řešení, ale také její rostoucí globální působnost. Od založení své evropské pobočky v německém Düsseldorfu v roce 2024 vybudovala společnost ZKONG rozsáhlou servisní síť v celé EU, která poskytuje rychlý, lokalizovaný prodej a technickou podporu.

Do budoucna bude společnost ZKONG pokračovat ve spolupráci s místními partnery s cílem prozkoumat plný potenciál inteligentního maloobchodu v Evropě. Díky podpoře integrace elektronického papíru a dalších zobrazovacích technologií napříč systémy se společnost snaží podporovat efektivnější a udržitelnější maloobchodní operace a společně s globálními maloobchodními partnery utvářet novou digitální budoucnost.

O společnosti ZKONG

ZKONG je globální poskytovatel inteligentních maloobchodních řešení a internetu věcí, specializující se na elektronické cenovky (ESL), inteligentní LCD displeje a cloudové platformy. Více informací naleznete na: www.zkong.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780569/3_03.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg

KONTAKT: media@zkong.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na...

26. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Pyrotechnici v Olomouci zasahují u nálezu 750 kg munice, zřejmě je z první republiky

U nálezu více než 750 kg munice poblíž střelnice v olomoucké části Černovír zasahují policejní pyrotechnici. Oblast je uzavřena a aktuálně probíhají práce na jejím odklizení. Dle prvotních informací...

26. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Jihomoravský kraj hledá nového EY Podnikatele roku. Přihlašování je otevřené

V krajích napříč Českem se pátrá po novém Podnikateli roku, nejinak tomu je na jižní Moravě. V Jihomoravském kraji se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Janem Grolichem a také inovační...

26. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo,...

26. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda se pustí do rekonstrukce suterénu Roškotova divadla

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda se pustí do rekonstrukce suterénu Roškotova divadla. Prostory jsou několik let nepoužívané, skupina místních lidí před časem...

26. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Kateřina Konečná: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost

Oproti současné vládě by změnila všechno. Zejména pak zahraniční politiku. „Vláda ji zničila tím, že jsme si udělali spoustu nepřátel. Včetně těch nejbližších, jako je například Slovensko,“...

26. září 2025  11:28

Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala v regionech. Svého hledá i Zlínský kraj

Klání od titul EY Podnikatel roku 2025 započalo. Svého vítěze hledá také Zlínský kraj, kde se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Radimem Holišem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19....

26. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

GALERIE: Tony Hawk řádil v Gutovce. Déšť exhibici nezkazil

Legendární skejťák naplnil Gutovku k prasknutí. Několik stovek lidí sledovalo navzdory počasí exhibiční vystoupení amerického borce, který hned několikrát donutil strašnický skatepark burácet...

25. července 2015  17:53,  aktualizováno  26.9 11:20

Den architektury ve Zlínském kraji představí proměny měst i tvorbu žen

Festival Den architektury představí ve Zlínském kraji proměny měst, mimořádné stavby i tvorbu žen v oboru. Nabídne exkurze do běžně nepřístupných budov,...

26. září 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Nábřežní terasa v Ústí nad Labem se upravovat nebude, nedoporučili to statici

Nábřežní terasa v ústecké čtvrti Střekov se zatím upravovat nebude. Nedoporučili to statici. Obvodní radnice bude městu vracet zhruba 600.000 korun, za něž se...

26. září 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Propast v AI mezi českými firmami se dramaticky zvětšuje. Nepřipravené firmy ztrácí talent a konkurenční výhodu

26. září 2025  11:08

Areál Osmička ve Frýdku-Místku se má proměnit na kulturní a komunitní centrum

Areál po bývalé textilní továrně v Bavlnářské ulici ve Frýdku-Místku, známý jako Osmička, by se v budoucnu měl proměnit v centrum pro pořádání kulturních a...

26. září 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.