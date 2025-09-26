ZKONG vzbudila rozruch na veletrhu NRF Evropa 2025 s novou elektronickou cenovkou ve tvaru tyčinky

Společnost ZKONG představila na veletrhu NRF Evropa 2025 své kompletní portfolio inteligentních zobrazovacích řešení a ukázala, jak její lokalizované týmy a komplexní produktová řešení budují silnější vazby v globálním prostředí inteligentního maloobchodu.
Jak pohánět inteligentnější komunikaci na regálech
V současné době vstupuje evropský maloobchodní sektor do nové fáze charakterizované digitalizací a udržitelností, kde se zákaznické postupy, provozní efektivita a ekologické přístupy staly nezbytnými. Inteligentní displeje jsou nyní považovány za klíčový nástroj pro zvýšení zájmu zákazníků a posílení přítomnosti značky.
Na veletrhu představila společnost ZKONG kompletní sadu chytrých maloobchodních řešení, včetně elektronických cenovek (ESL) založených na technologii e-papíru a dynamických LCD displejů. Od cen a propagačních akcí po optimalizaci prezentace a zviditelnění značky – nabídka společnosti ZKONG odráží její vizi „Lepší propojení díky chytrým displejovým řešením".
- ESL: Je k dispozici ve velikostech od 1,5 do 13,3 palců, nabízí flexibilní možnosti pro uspokojení různých požadavků na cenu a zobrazení informací.
- LCD displeje: Poskytují pestrý a dynamický obraz, který umožňuje všestrannější komunikaci přímo v obchodě a působivé marketingové kampaně.
Společně tyto technologie umožňují evropským maloobchodníkům dosáhnout efektivnějšího a udržitelnějšího provozu obchodů.
Premiéra řady Arrow: nově stanovená komunikace na regálech
Nové tyčinkové ESL řady Arrow od společnosti ZKONG, které se poprvé představují v Evropě, přinášejí nový pohled na označování regálů, který přesahuje tradiční model „jedna skladová jednotka, jedna cedulka". Řada Arrow, která je k dispozici ve velikostech 30, 45 a 60 cm, sdružuje informace o produktech napříč celými řadami regálů, optimalizuje prostor a zajišťuje konzistentní vizuální prezentaci. Je tedy ideální pro maloobchodní prostředí s vysokou hustotou.
Díky ultratenké struktuře typu „vše v jednom" s modulární rozšiřitelností Arrow zjednodušuje instalaci a snižuje náklady na údržbu. Čtyřbarevný displej z elektronického papíru umožňuje maloobchodníkům okamžitě měnit pozadí a šablony, čímž se zvýrazňují ceny, propagační akce a vlastnosti produktů s větším dopadem.
Prostřednictvím cloudové platformy ZKONG mohou maloobchodníci spravovat více skladovacích jednotek pomocí funkce „naskenuj a propoj", úprav „přetáhni a pusť" a aktualizací šablon v reálném čase, čímž dosahují dokonalé rovnováhy mezi provozní efektivitou a intuitivním řízením.
Globální dosah, místní odborné znalosti
Účast společnosti ZKONG na veletrhu NRF Evropa 2025 zdůrazňuje nejen její inovace v oblasti inteligentního hardwaru a zobrazovacích řešení, ale také její rostoucí globální působnost. Od založení své evropské pobočky v německém Düsseldorfu v roce 2024 vybudovala společnost ZKONG rozsáhlou servisní síť v celé EU, která poskytuje rychlý, lokalizovaný prodej a technickou podporu.
Do budoucna bude společnost ZKONG pokračovat ve spolupráci s místními partnery s cílem prozkoumat plný potenciál inteligentního maloobchodu v Evropě. Díky podpoře integrace elektronického papíru a dalších zobrazovacích technologií napříč systémy se společnost snaží podporovat efektivnější a udržitelnější maloobchodní operace a společně s globálními maloobchodními partnery utvářet novou digitální budoucnost.
O společnosti ZKONG
ZKONG je globální poskytovatel inteligentních maloobchodních řešení a internetu věcí, specializující se na elektronické cenovky (ESL), inteligentní LCD displeje a cloudové platformy. Více informací naleznete na: www.zkong.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780569/3_03.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg
KONTAKT: media@zkong.com