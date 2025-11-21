Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

Výroba se letos zaměří na vstřikovací lisy, zejména na dvě osvědčené řady strojů: řadu Mars (servohydraulické kolenové vstřikovací lisy) a řadu Jupiter (servohydraulické dvoustěnné vstřikovací lisy). Dosud bylo vyrobeno více než 50 strojů a první jednotky již byly dodány.
Kromě výroby strojů bude Haitian Serbia sloužit jako centrální uzel pro dodávky náhradních dílů na evropský trh. Díky skladům v Srbsku a Německu (evropské centrále) a dalším decentralizovaným skladovacím místům po celém kontinentu zajistí Haitian rychlou dostupnost klíčových komponentů a minimalizuje prostoje u zákazníků.
Aby společnost Haitian Serbia mohla uspokojit specifické požadavky evropského průmyslu zpracování plastů, rozšiřuje své kapacity v oblasti špičkových strojů a integrovaných systémových řešení. To zahrnuje nábor inženýrů specializujících se na konstrukci mechanických, hydraulických a elektrických komponentů pro vstřikovací lisy. S evropským týmem výzkumu a vývoje zaměřeným na vysoce výkonné a specifické aplikace pro daný trh bude společnost Haitian vyrábět stroje a řešení na klíč v souladu s regionálními požadavky – od optimalizovaných konfigurací strojů až po plně integrované výrobní buňky.
Investice do výrobního závodu v Srbsku posiluje závazek společnosti Haitian být dlouhodobým partnerem evropského plastikářského a zpracovatelského průmyslu a zahrnuje tři hlavní pilíře globální strategie společnosti Haitian: regionální centrálu, lokalizovanou výrobu a několik aplikačních center po celé Evropě.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg
Kontakt pro média v Evropě: Dominik Wiesner, marketing a komunikace pro Evropu, tel.: +49 9438 9439 123, e-mail: Dominik.Wiesner@haitiangermany.com