Zkuste si hlasování nanečisto, ať víte, koho vlastně volíte

Když navíc vyberete pár kandidátů z jiné strany, můžete svého favorita o hlas připravit. Myslíte si, že ho křížkem chráníte, ale u zakřížkované strany se hlasy vždy odečítají odspodu, křížek nekřížek. Odevzdáváte tak lístek, který znamená něco jiného, než jste zamýšleli. Ve volební místnosti na to přitom nemáte jak přijít.
Zkuste si proto hlasování nanečisto na webu Programy do voleb. Hned uvidíte, zda by lístek platil, kolik hlasů jste využili a komu jste je dali. Připravte se předem a půjdete k volbám s přehledem.
Zdroj: Programy do voleb
Kontakt:
Štěpán Ryšavý
autor projektu Programy do voleb
E-mail: stepan.rysavy@programydovoleb.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59503.