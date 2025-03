Zlatá éra Soare sekt: 20 medailí z Prague Wine Trophy!

Šest značek z portfolia Soare sekt a.s. dosáhlo vynikajících výsledků a celkově si odnáší 20 prestižních medailí. Nejvyšší ocenění Prague Premium Gold byla udělena produktům Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Carl Jung Mosseaux Blanc, Villa Bellucci Sauvignon Blanc, Piccini Chianti DOCG 2022 Collectione Oro Governo a Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2022, což jen potvrzuje výjimečnou kvalitu nabízených vín a sektů.

„Jsem nesmírně hrdý na tento historický úspěch, který potvrzuje naši nekompromisní orientaci na kvalitu a spokojenost zákazníků. Každá z těchto medailí je důkazem naší práce a odhodlání přinášet na trh jen to nejlepší. Zároveň je to pro nás závazek do budoucna – chceme i nadále růst, inovovat a přinášet našim zákazníkům vína a sekty nejvyšší úrovně,“ uvedl Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt a.s.

Tento úspěch potvrzuje nejen silnou pozici společnosti Soare sekt a.s. na trhu, ale i rozmanitost a jedinečnost jejích značek. Mucha Sekt, inspirovaný tvorbou Alfonse Muchy, přináší sekty plné elegance a umělecké inspirace, která se odráží v každém doušku. Villa Bellucci je ztělesněním italského umění života, které proměňuje každodenní chvíle v estetické zážitky a přináší radost inspirovanou středomořskou kulturou. Piccini, rodinné vinařství s více než stoletou tradicí, staví na vášni a odhodlání, přičemž jejich filozofii vystihuje slova Angiola Picciniho: „Není důležité, kolik toho děláte, ale kolik vášně do toho vložíte.“ Chilská značka Concha y Toro si získala světovou proslulost nejen svou kvalitou, ale i legendou, která se váže k jejímu zakladateli Donu Melchorovi Concha y Toro – aby ochránil svá vína před nenechavými sousedy, rozšířil pověst, že jeho sklep obývá samotný ďábel. Frontera, další významná chilská značka, nabízí vína ideální pro každodenní chvíle pohody i oslavy s přáteli. Nealkoholická vína Carl Jung pak přinášejí plnohodnotný vinný zážitek i těm, kteří si chtějí vychutnat sklenku bez alkoholu – díky šetrné metodě dealkoholizace si uchovávají svůj jedinečný charakter.

Děkujeme všem, kteří nám důvěřují, a těšíme se na další úspěchy v budoucnosti!

O společnosti Soare sekt: Soare sekt a.s. patří mezi největší vinařská uskupení v České republice. Ve svém portfoliu má široký vinařský sortiment – sekty, šumivá vína, tichá vína alkoholická i nealkoholická, šumivé vinné nápoje, nealkoholické šumivé vinné nápoje, vinné destiláty a nealkoholické šumivé nápoje pro děti. V současné době má úspěšné uskupení mateřské firmy Soare sekt a.s. zázemí v německé společnosti Sektkellerei Schloss Wachenheim AG. Nejsilnější značky společnosti Soare sekt jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa. Mimo úspěšné značky Mucha Sekt společnost reprezentuje také jednička na trhu nealkoholických šumivých nápojů pro děti Robby Bubble, exportovaná do více než 20 zemí světa a další kolekce tichých vín a šumivých nápojů.

www.soaresekt.cz www.muchasekt.cz

