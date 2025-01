Zlatá koruna zahajuje 23. ročník prestižní soutěže finančních produktů s novými iniciativami

„Krocení inflačních tlaků, vysokých úrokových sazeb, drahé energie a na druhé straně rozvoj technologií, především dramatický nástup umělé inteligence. To vše v poslední době výrazně ovlivňuje naše životy. Samozřejmě to také zasahuje do našich peněženek, úspor i investic. Věřím, že se nám i v 23. roce Zlaté koruny podaří pomoci přispět k lepší orientaci a rozhodování v téhle oblasti,“ uvádí nový ročník Pavel Doležal, zakladatel a ředitel projektu Zlatá koruna.

Produkty budou hodnoceny v celkem 24 kategoriích včetně kategorie FinTech a Cena za společenskou odpovědnost. Metodika hodnocení a pravidla soutěže jsou transparentně zveřejněny na stránkách Zlaté koruny.

Vedle hodnocení odborníků proběhne i anketa veřejnosti o nejoblíbenější finanční produkty ve dvou kategoriích - Cena veřejnosti a Cena podnikatelů. A právě tyto veřejné ankety tradičně zahájily na portále zlatakoruna.info nový ročník soutěže. V anketě Cena veřejnosti je možné hlasovat dvakrát. V prvním nominačním kole lze udělit hlas jakémukoliv produktu na trhu, do finálového kola jich pak postoupí 20 s nejvíce hlasy. Cena podnikatelů je jednokolová. Hlasující, který se se svým odhadem nejvíce přiblíží odpovědi na otázku, kolik je na webu Zlaté koruny zalistováno produktů, může vyhrát zajímavou cenu. Loni si pan Marian z Prahy na galavečeru 22. ročníku Zlaté koruny odnesl za nejlepší tip hlavní cenu – iPhone 15. „Zlatou korunu znám už hodně let, od roku 2005 nebo 2006. Narazil jsem na ni, myslím, v médiích nebo na internetových fórech, když jsem si sám zjišťoval, jaké finanční produkty jsou na trhu. V tuto chvíli vnímám portál Zlaté koruny jako zajímavé místo, kde člověk najde nejen velké množství informací o produktech, ale i o inovacích, které jednotliví poskytovatelé nabízejí,“ řekl nám výherce pan Marian na galavečeru.

Dalším často skloňovaným tématem je překotný vývoj umělé inteligence. Přináší nám dosud netušené možnosti, ale na povrch vyplouvají také významná rizika s ní spojená. Tím nejpalčivějším je nárůst kyberútoků, které se díky AI stávají stále sofistikovanějšími, což ztěžuje jejich detekci a obranu proti nim. A právě otázka kyberbezpečnosti byla hlavním tématem diskuze při vyhlašování vítězů předchozího ročníku. Záznam z ní najdete na tomto odkazu ZDE.

Nejmladší kategorií soutěže je Zelená koruna, která hodnotí, jak produkty podporují udržitelnost. Témata udržitelnosti a ESG nejen ve finančním světě výrazně ovlivňují budoucí ekonomický vývoj. Jejich smysluplné uchopení určitě budou letos provázet plamenné diskuze.

Se začátkem nového roku Zlatá koruna zahájila významnou aktivitu finančního vzdělávání na sociálních sítích. Vzdělávací série se zaměřuje na osvětu v oblasti finančních a ekonomických témat a aktuálního dění ve světě financí. Bude to další z významných příspěvků k hlavnímu poslání Zlaté koruny, kterým je zlepšování finanční gramotnosti a poskytování finančního vzdělávání široké veřejnosti.

Hlavním cílem Zlaté koruny zůstává snaha pomáhat nejširší veřejnosti lépe se orientovat ve složité problematice finančních služeb. Usnadnit uživatelům orientaci v široké nabídce finančních produktů a pomoci jim lépe porozumět nabídkám finančních produktů včetně jejich vhodného výběru. A současně s tím také motivovat finanční společnosti ke zdravé konkurenci.

„Vzdělávání není jen o školních lavicích. Proto vidím jako důležité mít k dispozici dostatek kvalitních, fundovaných informací. A projekt Zlatá koruna k tomu v oblasti financí a ekonomiky významně přispívá,“ říká Petr Dvořák, rektor VŠE a současně také předseda Rady Finanční akademie Zlaté koruny.

