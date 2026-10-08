Zlatá medaile MSV 2026 za stroj, který studenty učí myslet jako konstruktéry

Odborná komise ocenila především propojení řídicího systému stroje s jeho digitálním dvojčetem. To studentům umožňuje projít celým životním cyklem obráběcího stroje – od mechanické stavby až po diagnostiku a údržbu – ještě předtím, než usednou k podobnému zařízení v provozu.
„Zlatá medaile pro VOSA 450 je pro nás důkazem, že technologie mají smysl jen tehdy, když se dostanou k lidem, kteří s nimi budou pracovat celý profesní život," říká Martin Koželka, vedoucí segmentu OEM, Siemens Česká republika. „VOSA 450 je přesně ten případ – studenti se na ní učí s reálným průmyslovým řídicím systémem SINUMERIK ONE a jeho digitálním dvojčetem, takže do praxe přicházejí připravení."
„Ocenění bereme jako potvrzení cesty, kterou jsme si vybrali už na začátku vývoje," doplňuje Petr Vozábal, ředitel VOPSS Řepeč. „Chtěli jsme stroj, na kterém studenti projdou celým životním cyklem stroje – od mechanické stavby přes geometrické seřízení a oživení až po programování, obrábění, diagnostiku a údržbu. Díky spolupráci se Siemensem jsme to mohli postavit na technologiích, se kterými se budou setkávat i v reálných provozech."
VOSA 450 je v podstatě mechatronická stavebnice v životní velikosti: studenti si na ní nesahají jen na výsledný produkt, ale na celý proces jeho vzniku. Klíčovou roli hraje digitální dvojče běžící v prostředí Run MyVirtual Machine – stroj si tak lze „osahat" virtuálně ještě předtím, než se k němu student postaví fyzicky, což šetří čas, materiál i nervy vyučujících.
Stroj je koncipován jako kompletní vzdělávací platforma: studenti na něm postupně zvládnou mechanickou stavbu, geometrické seřízení, oživení, programování, samotné obrábění i diagnostiku a údržbu. Díky tomu, že celým procesem procházejí na skutečném průmyslovém řídicím systému, ne na zjednodušeném modelu, odcházejí ze školy s dovednostmi, které firmy ve strojírenství dlouhodobě postrádají. VOSA 450 tak funguje jako most mezi učebnou a reálným provozem a dokládá, že investice do moderní technické výuky se vyplácí oběma stranám – školám i zaměstnavatelům.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59525.