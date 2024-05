Zlatá záře v Plzni

Plzeň 21. května 2024 (PROTEXT) - V plzeňských Smetanových sadech lze aktuálně spatřit zlatou záři i další pestrobarevné obrazy zprostředkující občanům pohled na pětikilovou zlatou minci, novodobé technologické novinky typu plazmové nitridace nebo elektronové mikroskopie, ale také přednosti reverzního inženýrství či využití 3D tisku při digitální archivaci ikonického dvoumístného roadsteru Škoda Sport z roku 1949. Czech Industry Photo, jak se oficiálně tato osvětová přehlídka inovací jmenuje, zakončí své celorepublikové putování v Plzni v pondělí 3. června. Od listopadu minulého roku je tato edukativní umělecká fotovýstava permanentně na cestách. Navštívila celkem deset měst Čech a Moravy a v rámci tohoto putovního ročníku najela více než tisíc kilometrů. Svou misi vizuálně potěšit i edukovat rozmanité věkové skupiny osob tedy naplnila.

Zlatá záře na úvodním snímku byla zachycena v nedalekém Nepomuku. Zve všechny zvídavé zájemce do firmy ELITEX, kde umí na principu elektrostatické energie moderně a především ekologicky zajistit dokonalou ochranu materiálu proti korozi, poškození a dalším externím vlivům. Dle slov jednatelky podniku Šárky Kotrbové je směs nabitého prášku a vzduchu aplikována nástřikem v lakovací kabině na uzemněný a důkladně předupravený dílec. „Poté se vloží do vypalovací pece, kde se nanesený prášek při teplotě zhruba 200 °C vytvrdí a ten dokonale přilne k jeho povrchu. Výsledkem je velmi silná, kompaktní a rovnoměrná vrstva, která se pyšní vysokou odolností. Dílec je díky této metodě připraven sloužit v nejnáročnějším prostředí,“ vysvětluje Kotrbová.

Fotovýstavu lze navštívit bezplatně rovněž online na webových stránkách www.czechindustryphoto.com, a to i po skončení tohoto putovního ročníku. Další ročník je nyní v přípravě a organizátor ve spolupráci s prezidiem Asociace profesionálních fotografů (APF ČR) aktuálně sbírá a selektuje nové působivé fotografie pro nové putování s cílem konzistentně zajistit průmyslovou osvětu napříč Českou republikou od nejmenší po nejstarší generaci, která právě ty mladé při volbě studia a návazného povolání často ovlivňuje.

Tým Czech Industry Photo tímto děkuje následujícím subjektům za poskytnuté fotografické a textové podklady, stejně tak za spolupráci na zajištění průmyslové osvěty napříč Českem: ad-tech, Česká mincovna, ELITEX Nepomuk, Huisman Czech Republic, Konecranes and Demag, MCAE Systems, NITRIDACE, ON Semiconductor Czech Republic, skupina Sev.en, TESCAN GROUP a Veolia Energie ČR. V závěru patří velké poděkování MPO a MPSV ČR za poskytnuté záštity, ČTK za logistiku, rovněž všem partnerům, sledujícím, influencerům a médiím, kteří podporují tuto osvětovou fotovýstavu pravidelným zpravodajstvím, zajišťují konzultace či jinou formu podpory, bez které by náročná realizace tohoto projektu nebyla udržitelná – konkrétně tedy společnosti Canon CZ, advokátní kanceláři MAAARS, chráněným dílnám Mont Group, Asociaci profesionálních fotografů ČR, partnerským médiím CzechIndustry a HR News, redakci časopisu Marketing a komunikace, Technickému týdeníku a ManagementNews.

Czech Industry Photo je realizováno bez státních dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Pořadatelem této putovní osvětové fotovýstavy je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura.

CZECH INDUSTRY PHOTO

Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje inovace, úspěšné realizace českých firem a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií.

PROMOLIGA

PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”

