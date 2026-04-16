Zlaťáky.cz spouští Zlatou rentu: spoření do fyzického zlata online

Zlatá renta rozšiřuje portfolio nabídky Zlaťáky.cz v době, kdy roste zájem o drahé kovy jako o nástroj diverzifikace majetku a dlouhodobého uchování hodnoty. „Zlato je prověřené časem, funguje jako stabilní uchovatel hodnoty a může sloužit jako pojistka proti inflaci, krizím nebo politickým otřesům. Investiční zlato je navíc osvobozeno od DPH,“ říká Matěj Čeleš, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.
Produkt je postavena na jednoduchém principu pravidelného nákupu zlata a nabízí několik variant spoření podle preferencí klienta a to: Dynamika, Garance a Sběratel. Program Dynamika umožňuje reagovat na aktuální cenu zlata a délka spoření se může měnit podle vývoje trhu, přičemž maximální doba spoření je až pět let. Programy Garance a Sběratel pracují s pevně rozdělenou celkovou částkou do pravidelných splátek, přičemž maximální délka splácení je dva roky.
„Našim klientům chceme nabídnout co nejjednodušší vstup do pravidelného pořizování zlata. Mezi výhody patří první spoření bez vstupních poplatků, široký výběr zlatých produktů, rychlé sjednání online a možnost nastavit si spoření podle individuálních potřeb. V nabídce jsou investiční slitky, investiční mince i sběratelské mince,“ doplňuje Čeleš
Velkou roli hraje i zázemí značky Zlaťáky.cz, která obchoduje se vzácnými kovy více než 20 let. Zájemci mohou využít také síť partnerských prodejen v Česku a na Slovensku, kde jim odborníci pomohou s výběrem vhodné varianty spoření. Celý proces lze zároveň vyřídit online během několika minut a klient má ve svém účtu kdykoliv k dispozici přehled o uzavřených spořeních i jednotlivých platbách.
„Zlatá renta je odpovědí na poptávku po jednoduchém a dostupném způsobu, jak si pravidelně budovat rezervu ve fyzickém zlatě. Chceme lidem nabídnout službu, která propojuje pohodlnou online správu, možnost osobní konzultace a zázemí silné značky s dlouholetou zkušeností na trhu se zlatem,“ dodává.
