Zlaťáky.cz spouští Zlatou rentu: spoření do fyzického zlata online

Autor:
  9:00
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost Zlaťáky.cz spouští nový produkt s názvem Zlatá renta, která umožňuje pravidelné spoření do fyzického zlata z pohodlí domova. Novinka je určena lidem, kteří chtějí dlouhodobě ukládat i menší částky a postupně je proměňovat v ryzí zlato, a to s možností uzavření smlouvy i správy účtu plně online. Každá měsíční splátka je přeměněna na skutečné ryzí zlato a klient má průběh svého spoření kdykoliv k dispozici ve svém online účtu.

Zlatá renta rozšiřuje portfolio nabídky Zlaťáky.cz v době, kdy roste zájem o drahé kovy jako o nástroj diverzifikace majetku a dlouhodobého uchování hodnoty. „Zlato je prověřené časem, funguje jako stabilní uchovatel hodnoty a může sloužit jako pojistka proti inflaci, krizím nebo politickým otřesům. Investiční zlato je navíc osvobozeno od DPH,“ říká Matěj Čeleš, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.

Produkt je postavena na jednoduchém principu pravidelného nákupu zlata a nabízí několik variant spoření podle preferencí klienta a to: Dynamika, Garance a Sběratel. Program Dynamika umožňuje reagovat na aktuální cenu zlata a délka spoření se může měnit podle vývoje trhu, přičemž maximální doba spoření je až pět let. Programy Garance a Sběratel pracují s pevně rozdělenou celkovou částkou do pravidelných splátek, přičemž maximální délka splácení je dva roky.

„Našim klientům chceme nabídnout co nejjednodušší vstup do pravidelného pořizování zlata. Mezi výhody patří první spoření bez vstupních poplatků, široký výběr zlatých produktů, rychlé sjednání online a možnost nastavit si spoření podle individuálních potřeb. V nabídce jsou investiční slitky, investiční mince i sběratelské mince,“ doplňuje Čeleš

Velkou roli hraje i zázemí značky Zlaťáky.cz, která obchoduje se vzácnými kovy více než 20 let. Zájemci mohou využít také síť partnerských prodejen v Česku a na Slovensku, kde jim odborníci pomohou s výběrem vhodné varianty spoření. Celý proces lze zároveň vyřídit online během několika minut a klient má ve svém účtu kdykoliv k dispozici přehled o uzavřených spořeních i jednotlivých platbách.

„Zlatá renta je odpovědí na poptávku po jednoduchém a dostupném způsobu, jak si pravidelně budovat rezervu ve fyzickém zlatě. Chceme lidem nabídnout službu, která propojuje pohodlnou online správu, možnost osobní konzultace a zázemí silné značky s dlouholetou zkušeností na trhu se zlatem,“ dodává.

 

Zdroj: Zlaťáky.cz

 

 

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Olomouc spustila AI asistenta, pomůže lidem s informacemi o městě i poplatky

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát zprovoznil virtuálního asistenta založeného na umělé inteligenci (AI), který lidem pomůže s orientací v informacích o městě, úhradou...

16. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Přerovské cyklobusy opět zamíří na sedlo Bumbálka, startují 6. června

ilustrační snímek

Přerov znovu vypraví cyklobusy na beskydské horské sedlo Bumbálka na hranicích se Slovenskem. Spoje budou jezdit mezi Přerovem a Bumbálkou čtyři měsíce, první...

16. dubna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Longevity a vědomý pohyb. Form Factory rozšiřuje nabídku o Pilates Reformer

16. dubna 2026

Atmosféra i příběh. Zážitkovou prohlídkou roubeného kostela provází herec Plesl

Zážitková prohlídka dřevěného kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových...

V dřevěném kostele sv. Mikuláše ze 17. století v královéhradeckých Jiráskových sadech otevřeli zážitkovou audiovizuální prohlídku Divotvornosti. Přibližuje bohatou historii této pozoruhodné památky....

16. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

16. dubna 2026  10:35

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění tramvajové...

16. dubna 2026  10:33

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Do otevření nového mostu přes Vltavu v Praze zbývají už jen hodiny. Páteční slavnost na Dvoreckém mostě se uskuteční v rámci Světového dne veřejné dopravy a doprovodí ji akce napříč celým regionem....

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

16. dubna 2026  10:28

Soud prodloužil vazbu Jiřikovskému z bitcoinové kauzy, nově mu hrozí až 30 let

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Městský soud v Brně ve čtvrtek rozhodl o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou...

16. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  10:12

Co se slaví 1. května? Svátek práce, tradice lásky a jaká bude otevírací doba obchodů

Líbání pod třešní

První květen připomíná historický boj za práva pracujících, zároveň je v našich končinách spojený i s tradicemi lásky a prvomájovým polibkem. Jaké jsou kořeny Svátku práce, jak se slaví u nás i ve...

16. dubna 2026  10:10

Šance pro malé obce - komplexní box za zlomek ceny

16. dubna 2026

Rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do elitní party Tipsportu

16. dubna 2026  9:59

