Zlaťáky.cz spustí prodej mincí k 100. výročí narození Alžběty II.

Autor:
  13:16
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Sto let od narození královny Alžběty II. si letos připomíná i společnost Zlaťáky.cz. U příležitosti tohoto výrazného historického výročí chystá spuštění prodeje exkluzivních zlatých a stříbrných mincí, které vzdávají hold jedné z nejvýznamnějších panovnic moderní historie i jejímu ikonickému šperku – náhrdelníku Baring Ruby.

V numismatickém světě zaujímá královna Alžběta II. výjimečné místo. Její portrét se po téměř 70 let objevoval na mincích a stal se symbolem stability, kontinuity a historické paměti moderního mincovnictví. Každá emise, která její odkaz připomíná, proto oslovuje nejen obdivovatele britské monarchie, ale i sběratele, kteří vnímají mince jako nositele příběhu, tradice a kulturní hodnoty,“ říká Jakub Petruška, analytik společnosti Zlaťáky.cz.

Jedním z hlavních titulů připravované nabídky je zlatá mince 100. výročí narození královny Alžběty II. – Náhrdelník Baring Ruby, vyražená z 99,99% zlata v nejvyšší sběratelské kvalitě proof. Její hmotnost činí 60,08 gramu. Zaujme nejen vysokým obsahem drahého kovu, ale i mimořádně precizním zpracováním a bohatým osazením drahými kameny. Rub mince zachycuje stylizovanou podobu slavného náhrdelníku Baring Ruby, přičemž jeho kompozici doplňuje 120 briliantů a 22 rubínů.

Náhrdelník Baring Ruby patřil k významným šperkům, které královna Alžběta II. vlastnila a opakovaně nosila při státních návštěvách, slavnostních recepcích i dalších výjimečných příležitostech. Právě tento motiv se stal ústředním tématem nové emise, která propojuje numismatickou hodnotu s odkazem britské královské historie. Lícní strana mince nese poslední podobiznu Alžběty II. od kanadské portrétistky Susanny Blunt. Autorkou reverzní strany je Anna Bucciarelli.

Novinka je určena především náročným sběratelům a milovníkům výjimečných mincovních emisí. Její atraktivitu podtrhuje také mimořádně nízký náklad – po celém světě vznikne pouze 200 kusů. Mince je dodávána v luxusní dřevěné krabičce spolu s číslovaným certifikátem pravosti a samostatným potvrzením o pravosti použitých drahokamů.

Vedle zlaté varianty Zlaťáky.cz připravují také spuštění prodeje stříbrných mincí ze stejné tematické řady, takže si sběratelé budou moci vybrat mezi exkluzivní zlatou emisí a dostupnější stříbrnou variantou.

Zařazením těchto mincí do nabídky Zlaťáky.cz dále posilují své portfolio výjimečných zahraničních emisí, které spojují investiční hodnotu drahého kovu, limitovaný náklad a silný historický či kulturní příběh. Mince k 100. výročí narození královny Alžběty II. – Náhrdelník Baring Ruby budou na webu Zlaťáky.cz dostupné po oficiálním spuštění prodeje.

 

Zdroj: Zlaťáky.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

21. dubna 2026  15:15

21. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  15:13

21. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

21. dubna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.