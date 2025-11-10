Zlaťáky.cz zahájily výstavu mince „Pyramidy v Gíze“ v období nejvyšší ceny zlata v historii

Zlatá mince o váze 100 g a ryzosti 999,9/1000 vzdává hold nejstaršímu a dodnes jedinému dochovanému divu starověkého světa. Celosvětová limitace činí pouhých 47 kusů pro celý svět.
„Pyramidy v Gíze jsou dalším mistrovským dílem, které spojuje vysoký reliéf, precizní řemeslo a historickou autenticitu. Jsme rádi, že tuto výjimečnou emisi můžeme představit právě v Praze, a to v době, kdy zlato znovu potvrzuje svou roli bezpečného přístavu,“ uvedl Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.
Umění v ryzím zlatě
Na rubu mince je vyobrazen monumentální pohled na Velkou pyramidu vystupující ze středu celé kompozice, zalitou paprsky egyptského slunce. V popředí se nachází vstupní chrám lemovaný sochami strážců v tradičních oděvech. Díky ražbě ve čtyřech vrstvách vzniká výrazná prostorová iluze, která podtrhuje realističnost motivu.
Výstava se koná v okamžiku, kdy investoři po celém světě sledují prudký růst ceny zlata. Kov v posledních dnech překročil hranici 4000 USD za unci, k čemuž přispěly slabé výsledky z amerického trhu práce a pokles výnosů desetiletých státních dluhopisů. Tyto faktory zvýšily poptávku po zlatu jako po bezpečném a neúročeném aktivu.
„Zlato zůstává stabilním uchovatelem hodnoty, ať už ho investoři vnímají jako pojistku proti inflaci, nebo jako estetický předmět s historickým příběhem. Série Sedm divů světa spojuje oba tyto světy – investici i umění,“ doplňuje Martin Štich.
Výstava v pražské pobočce Zlaťáky.cz je přístupná během běžné otevírací doby. Návštěvníci se mohou seznámit s celou sérií Sedm divů světa i s technologiemi ražby, které stojí za vznikem těchto mincovních unikátů. Na místě jsou k dispozici také investiční poradci, kteří poskytnou informace o trhu s drahými kovy i o aktuálních investičních trendech.
Každá mince z kolekce připomíná jeden z nejznámějších architektonických skvostů starověku. Po Zahradách Semiramidiných a Soše Dia v Olympii přichází třetí emise – Pyramidy v Gíze, symbol trvalé síly, přesnosti a lidské tvořivosti.
Foto: Miroslav Nový