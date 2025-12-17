Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

"Odcizené kusy pocházejí od renomované švýcarské rafinerie Argor-Heraeus, jednoho z nejvýznamnějších světových producentů investičních drahých kovů, jehož produkty jsou mezinárodně uznávány a certifikovány," říká ředitel společnosti Zlaťáky.cz Martin Štich.
Konkrétně se jedná o tyto slitky:
- Zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 1 000 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo AK 58080, certifikát vystaven dne 17. 8. 2020
- Zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 500 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo C 89408, certifikát vystaven dne 9. 4. 2025
"Každý z těchto slitků je jednoznačně identifikovatelný díky unikátnímu sériovému číslu, které je evidováno výrobcem i v interních systémech společnosti Zlaťáky.cz. Jakýkoliv pokus o jejich další prodej či zastavení je tak snadno dohledatelný," doplňuje Štich s tím, že zveřejnění přesné identifikace považuje společnost za klíčový krok nejen směrem k dopadení pachatele, ale i jako jasný signál trhu, že s odcizeným investičním zlatem nelze anonymně nakládat. "Transparentnost a důvěra jsou základem našeho oboru," dodává.
Bezpečnost zákazníků a zaměstnanců nebyla ohrožena
K incidentu došlo během několika sekund. Nikdo ze zaměstnanců ani zákazníků nebyl zraněn. Společnost okamžitě spolupracovala s Policií ČR, poskytla kamerové záznamy i kompletní dokumentaci ke konkrétním slitkům. Vyšetřování případu nadále pokračuje.
Zlaťáky.cz posilují bezpečnostní opatření
V reakci na událost společnost zahájila revizi a další posílení bezpečnostních prvků napříč svými pobočkami. Cílem je minimalizovat riziko podobných incidentů a zároveň zachovat komfort a otevřenost, která je pro klienty investující do drahých kovů klíčová.
Společnost Zlaťáky.cz vyzývá veřejnost i obchodníky s drahými kovy, aby věnovali zvýšenou pozornost výše uvedeným sériovým číslům a v případě jakýchkoli informací kontaktovali Policii ČR na lince 158
Foto kredit: Miroslav Nový
Zdroj: Zlaťáky.cz