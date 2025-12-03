Zlaté a stříbrné medaile připomínají válečnou historii Ostravy

Mladý sochař Jiří Hanuš vytvořil realistické, avšak symbolické a silně působící dílo. Známý děj posledních dnů druhé světové války s tankem 1. československé samostatné tankové brigády, který překračuje řeku směrem od Moravské na Slezskou Ostravu, zasadil do technicistního rámce železného mostu, na němž se potkává několik postav se svými individuálními osudy. Židovská matka chránící v náručí své dítě, ve strachu utíkající děvče, padlý civilista a chlapec, který se k tomu všemu náhodou namanul, i odsunutý Němec, který s malým kufříkem opouští své město a ohlíží se zpět. „Všechny figury těchto v čase ztracených lidí jsou provedeny inverzně – místo aby z kovu vystupovaly, vnikají do hloubky. Toto nápadité řešení dojem z medailérova díla neobyčejně umocňuje,“ říká Vítězslav Vilímek z Ostravské univerzity, který se na koncipování řady medailí od počátku podílí. „Dobrý pozorovatel jako vždy objeví působivé detaily. Třeba opuštěnou hračku koníka, který není jenom symbolem ztráty dětství způsobené válečnými zážitky. Kůň je také symbolem Ostravy, který nespadl, ale pořád pevně stojí.“
Reversní strana medaile, kterou vyrazila Česká mincovna, zůstává v průběhu celého cyklu neměnná a dominuje jí právě heraldická figura koně s pětilistou růží v podání medailéra Asamata Baltaeva. Ten se inspiroval provedením na fasádě bývalého německého reálného gymnázia na dnešní Českobratrské ulici.
„Těšíme se na setkání se všemi, kdo se zajímají o historii svého města a kdo mají rádi mince, medaile a drobnou plastiku,“ dodává hybatel celého projektu Petr Maďa. „Ostravská výtvarnice paní Lenka Kocierzová nám na téma válečné Ostravy připravila krásnou černobílou grafiku, kterou v Nové radnici také představíme.“
Zdroj: Česká mincovna