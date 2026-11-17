Vánoce dorazily do Zlatého jablka. Od pondělí 16. listopadu se obchodní centrum představuje ve svátečním kabátě. Hlavním motivem letošní výzdoby je kouzelný vánoční les, ve kterém nechybí zářící srnky, roztomilý šnek nebo pohádkové houby. Světelné dekorace doplňují bohatě zdobené vánoční stromky, třpytivé ozdoby a tisíce světýlek.
„Chtěli jsme letos vytvořit výzdobu, která v sobě spojuje tradiční vánoční atmosféru s hravými motivy inspirovanými přírodou. Náš vánoční les vyvolává sváteční náladu a nabízí i možnost pořídit si krásné společné fotografie. Věříme, že především dětem udělají radost jak vánoční motivy, tak svítící zvířátka,“ uvedl Jiří Kratochvil, ředitel obchodního centra Zlaté jablko.
Vánoční atmosféra vítá návštěvníky už zvenčí, kde fasádu rozzářily světelné dekorace. Uvnitř na ně čekají tematická zákoutí se zvířátky, slavnostně nazdobené stromky i fotopoint se zářícími křídly.
Zlaté jablko letos přináší také novinku pro ty, kteří hledají praktický vánoční dárek. Dosavadní papírové poukazy byly nahrazeny moderními dárkovými kartami, které lze nabít částkou od 300 do 6000 Kč. Obdarovaní si pak mohou sami vybrat dárek podle svého přání. Karty lze zakoupit v samoobslužném kiosku v 1. patře vedle prodejny Rituals nebo online a v ceně je i balení do vánoční dárkové obálky.
Zdroj: Kateřina Martykánová, Zlaté jablko
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