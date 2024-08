Zlaté léto. Žlutý kov opět přepisuje historické tabulky

Praha 19. srpna 2024 (PROTEXT) - Letošní rok zlatem doslova září a přepisuje historii – překonává jeden rekord za druhým, přičemž jeho růst nezpomaluje ani v letních měsících. Po dosažení nevídaných hodnot, kdy se cena zlata vyšplhala nad 2 500 USD za unci, se investoři stále více soustředí na vývoj, který má potenciál pokračovat i přes globální výzvy. Co žene zlato k novým výšinám a co lze očekávat dál? To shrnuje Jakub Petruška, analytik společnosti Zlaťáky.cz.