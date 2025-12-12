Zlaté oblouky míří do stříbrné Příbrami. První McDonald's v okrese slavnostně otevřel

Historie Příbrami je neoddělitelně spjata s hornickým řemeslem, zdejší stříbrné doly patřily k nejvýznamnějším v Evropě. Dnes se město pyšní bohatým kulturním dědictvím a roste jako důležité regionální centrum středních Čech. A právě sem nyní přichází zlaté oblouky, již 135. restaurace McDonald's v Česku.
Slavnostního otevření se ujali mladí fotbalisté z SK Černolice, kteří jsou srdcovou záležitostí franšízantky nové restaurace Sandry Neffové: „Je to velký den pro celou Příbram i okolí. Jsme rádi, že můžeme nabídnout lidem v regionu oblíbené produkty McDonald's bez nutnosti cesty do dalších měst. Věříme, že se restaurace stane oblíbeným místem pro rodiny, přátele i pracovní týmy.“
Restaurace na ulici Brodská okouzlí moderním designem A Touch of Archery, který hravě oslavuje ikonické oblouky z loga řetězce. Kombinace různých materiálů a barev vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru. Uvnitř najdou zákazníci celkem 98 míst k sezení a dalších 72 míst na venkovní zahrádce, kde nechybí ani Playland.
Objednávky lze pohodlně vyřídit u pokladny nebo prostřednictvím 8 samoobslužných digitálních kiosků. Na menu nechybí populární snídaňová nabídka ani klasické produkty jako Big Mac nebo Chicken McNuggets. Řidiči jistě ocení službu McDrive, která umožní rychlí nákup přímo z vozidla, zatímco ti, kdo si chtějí vychutnat McDonald's doma, mohou od začátku příštího roku využít službu McDelivery.
Nezapomnělo se ani na zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Restaurace využívá fotovoltaické panely, ohřev užitkové vody a vytápění zajišťují moderní tepelná čerpadla. To výrazně snižuje energetickou náročnost provozu. Řidiči elektromobilů navíc ocení, že v bezprostřední blízkosti mohou využít rychlonabíjecí stanice pro svá vozidla.
Nakonec jen dodáme, že restaurace má otevřeno každý den již od 7. hodiny ráno až 23. hodiny večer, stejně tak i McDrive. Služba McDelivery bude dostupná od začátku příštího roku.
Zdroj: McDonald's
