Zlaté oblouky září ve městě skla. Jablonec vítá svůj první McDonald's

Zlaté oblouky nyní zdobí foodcourt obchodního centra Central v Jablonci nad Nisou, kde zahájila provoz nová restaurace McDonald's. Provozovatel Radek Janalík tak rozšiřuje síť tohoto oblíbeného řetězce v regionu a přináší další možnost kvalitního občerstvení přímo v srdci Jablonce: „Jsem nadšený, protože jsme mohli otevřít restauraci přímo v Centralu. Věřím, že se staneme oblíbeným místem pro návštěvníky obchodního centra i místní obyvatele. Těšíme se, že do Jablonce přineseme vynikající a známé produkty,“ doplňuje Radek Janalík.
Zákazníci si mohou své produkty vychutnat přímo v prostorném foodcourtu obchodního centra, který nabízí pohodlné posezení a příjemnou atmosféru. Objednávky lze snadno vyřídit přímo u pultu nebo na čtyřech samoobslužných kioscích. V nabídce nechybí ikonický Big Mac, McNuggets, ale ani snídaňové menu či aktuální limitky.
Restaurace McDonald's v Centralu Jablonec je otevřena každý den od 8 do 21 hodin. Pro ty, kdo preferují pohodlí domova, je k dispozici rozvážková služba McDelivery. Objednávky lze vyřídit až do půl deváté večer, takže na příjemné večerní posezení s oblíbenými pochoutkami bude dostatek času.
Zdroj: McDonald's