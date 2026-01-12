Zlatí olympionici Eva Adamczyková a Josef Dostál v kampani CSG podpoří pohyb

Skupina CSG se rozhodla pro spolupráci s Českým olympijským týmem zejména proto, že sdílí podobné hodnoty. „Stejně jako Český olympijský tým reprezentuje CSG to nejlepší z naší země a podílí se na posilování obrazu České republiky jako sebevědomého a úspěšného státu,“ uvedl při podpisu smlouvy o partnerství s olympioniky David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG.
Kromě podpory olympioniků na zimních olympijských hrách v italském Miláně v letošním roce a letních hrách v Los Angeles v roce 2028 se skupina CSG v dlouhodobém projektu zaměří na propagaci sportu u široké veřejnosti, zejména u dětí. Proto skupina podporuje Olympijský víceboj, největší projekt zaměřený na pohyb a zdatnost dětí ve školách.
Olympijský víceboj je ale jen špičkou ledovce. V projektu, do kterého CSG zapojí nové ambasadory, jde o podporu sportu a pohybu u dětí obecně. Zaměří se na to, aby děti měly z pohybu radost, aby byl jejich pohyb bezpečný a aby rodiče neměli obavy nechat své děti sportovat s ohledem na jejich zdraví. Také proto kampaň CSG symbolizuje dětská ochranná přilba, kterou děti využívají od prvních krůčků na odrážedlech a která zajišťuje jejich bezpečí.
„Od chvíle, kdy jsem se stal rodičem, si mnohem víc uvědomuji jedno: Každé ‚tam nelez‘, ‚pozor, spadneš‘, ‚radši zpomal‘ děti často brzdí víc, než si myslíme. A přitom právě pohyb jim dává jistotu, koordinaci a sebevědomí. Proto bych chtěl, aby se nejen moje dítě, ale i další děti hýbaly víc a svobodněji než generace, která vyrůstá dnes,“ vysvětluje své spojení se skupinou CSG Josef Dostál, rychlostní kanoista a olympijský vítěz z Paříže v roce 2024.
Eva Adamczyková, česká reprezentantka ve snowboardcrossu a olympijská vítězka ze Soči v roce 2014, se během kariéry několikrát dokázala vrátit do top formy i po těžkých zraněních. Proto dobře ví, že ke sportu patří i těžké momenty: „Pohyb není jen o rychlosti. Je také o chuti zkusit to znovu. O tom, že i pády k němu patří. Chtěla bych, aby se pohyb stal přirozenou součástí života i pro budoucí generaci. Aby se nebála zkusit to, co ji láká,“ řekla česká olympionička.
Oba ambasadoři CSG a olympijští šampioni budou v kampani na podporu ochrany pohybu ve spolupráci s CSG primárně komunikovat prostřednictvím videí na sociálních sítích a dalších on-line kanálech. Společným jmenovatelem spotů bude zvýšení povědomí o důležitosti bezpečného pohybu, který u dětí vzbuzuje radost a touhu se zlepšovat.
Vyzkoušet si olympijské sporty budou moci zájemci na už tradičním Olympijském festivalu, který letos budou v průběhu olympiády hostit České Budějovice. Kromě fandění sportovcům na velkoplošné obrazovce si budou moci návštěvníci například zabruslit, vyzkoušet skoky na lyžích či třeba curling na sportovišti, jehož partnerem bude skupina CSG. Olympijský festival představuje skvělou příležitost pro rodiče, jak svým dětem ukázat kouzlo zimních sportů. Zimní olympijské hry v Itálii se konají v termínu od 6. do 22. února 2026.