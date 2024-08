Zlato na novém rekordu. K růstu mu pomáhá mnoho věcí.

Více než dolarová cena nás ale zajímá korunová cena. Aktuální cena se pohybuje lehce nad 57 000 Kč za unci. To znamená, že v korunách se cena zlata od začátku roku zvedla o necelých 24 %. Takže ještě víc než v dolarech. To je luxusní. Samozřejmě některé akcie nebo kryptoměny nesou víc, ale s jakým rizikem? Podívejte se na tu volatilitu některých titulů nebo kryptoměn.

Zajímavé je podívat se např. na Ethereum. To během srpna propadlo jak blázen, a přitom stačilo jen trhy postrašit, že by mohla být v Americe recese. Pondělní cena zlata byla v dolarech o 2 % vyšší než počátkem srpna. To se s Etherem nedá srovnat. Cena kryptoměny byla počátkem srpna o 23 % vyšší, než je dnes.

Nejedná se přitom o nějakou malou a neznámou měnu. Je to druhá největší kryptoměna. To znamená, že ten, kdo říká, že krypto je druhým zlatem, se mýlí. Zlato je úplně někde jinde. Dobře, někdo řekne, že to je jen jeden měsíc a je to výjimka. Ok. Od začátku roku vydělalo Ethereum jen 10 %. Je otázkou, jestli to za ten stres stojí.

Proč zlato zdražuje?

Důvody, proč zlato zdražuje jsou víceméně stále stejné. Jistě si vzpomenete, jak jsem na jaře říkal, že zlato půjde nahoru kvůli tomu, že se očekává snížení úrokových sazeb. A to je asi tady. Strach z potenciální americké recese, žene americkou centrální banku k tomu, aby v září sazby snížila. Diskuse už není o tom, zda, ale jak moc. Pokles o čtvrt procentního bodu nebo o půl bodu? To je dnes jediná otázka.

Pokles úrokových sazeb je pro zlato důležitý. Zlato totiž nenese úrok. Pokud pak investoři porovnávají výnosy a sazby klesnou, dává pro spekulanty zlato větší smysl.

Navíc to, že ve světě roste napětí, zlatu také nahrává. Pokud by se více rozhořela válka na Blízkém Východě, bude to zlato ještě výš. Nyní je největší strach z Íránu a jeho útoku na Izrael.

Dalším důvodem je fakt, že roste poptávka centrálních bank. Svět se změnil. Dnes tu máme hned několik ekonomik, které se ženou vpřed a plánují být jednou globální jedničkou, a tak vidíme velké nákupy ze zemí, jako jsou Čína a Indie. Nakupují ale i Turci a další země, které chtějí být více nezávislé na jiných zemích. Zlato tak vlastně nahrazuje dolar, který je dnes sice stále jasnou globální jedničkou. Ale jednou být nemusí. Velká poptávka po fyzickém zlatu dlouhodobě nahrává zdražení žlutého kovu.

