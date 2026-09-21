Zlato pro obec Cejle v soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla)

Cílem soutěže je ocenit obce, které vynikají v péči o krajinu, veřejnou zeleň, udržitelný rozvoj a životní prostředí sídel.
V sobotu 19.9. 2026 proběhlo v irském Carlow slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže. Českou republiku reprezentovala obec Cejle z kraje Vysočina, která se do evropské soutěže kvalifikovala jako vítěz národní soutěže Zelená stuha ČR 2025.
Obec Cejle si z evropského klání odváží zlatou medaili, a navíc ještě ocenění za vynikající výsledky „Award of Excellence“. Česká vesnice opět obstála v zahraniční konkurenci a po Babylonu (2025), Chorušicích (2024) a Dobrochovu (2022) pokračuje ve zlaté jízdě.
Zdroj: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59269.