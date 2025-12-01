Zlato, stříbro, drahokamy? Vše na jednom místě ve Zlaté Labuti!

Praha 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Butikový prodejní koncept v centru Prahy U nás ve ZLATÉ LABUTI nabízí jak nákup drahých kovů, tak jejich prodej včetně šperků, sběratelských, uměleckých či investičních mincí a medailí z celého světa nebo z produkce mincovny Bessergold Mint.

Butik ZLATÁ LABUŤ v paláci AXA v samém srdci Prahy je na české i evropské obchodní scéně s fyzickými drahými kovy unikátním projektem v podobě významného, nevšedního a originálního butikového konceptu. V těchto dnech vítá své první zákazníky nejen mezi investory, milovníky šperků, numizmatiky, sběrateli a veřejností. „Najdete tu vše pod jednou střechou. Koncentrujeme zde souběžně s prodejem mincí, medailí a slitků z celého světa – včetně vlastní produkce - také odkup a výkup zlata a stříbra spolu s přepracováním zlomků těchto drahých kovů, prostě zlato a drahé kovy ve všech jejich podobách. U nás ve ZLATÉ LABUTI je a bude možné na jednom místě zlato, stříbro, platinu a další drahé kovy nejen výhodně odprodat, ale i profesionálně nakoupit včetně potřebného poradenství a to v podobě elegantních a jedinečných šperků, anebo v podobě sběratelských, uměleckých či investičních mincí a medailí z celého světa nebo z vlastní produkce naší mincovny Bessergold Mint. To vše nabízí unikátní butikový prodejní koncept ZLATÁ LABUŤ v srdci Zlaté Prahy, “ uvedl k jedinečnosti projektu Aleš Brix, obchodní ředitel a člen představenstva pro obchod a marketing společnosti BESSERGOLD Holding a.s.

V průběhu slavnostního programu oficiální otevření butiku ZLATÁ LABUŤ pro veřejnost se konala jedinečnou přehlídku elegantních šperků poprvé k vidění v Česku značek Mattioli, Chimento, Daverio a Conte Diamonds, Anteo a také JK a Zlatá Labuť a kreativních šatů a doplňků z dílny modní značky Anna Anna.

Na své si přišli i příznivci investic, mincí a medailí z drahých kovů když jim svou výjimečnou šíři a rozmanitou nabídku portfolia – k vidění v butiku ZLATÁ LABUŤ ve zlatě i stříbře představili společnosti ze všech koutů Evropy – namátkou alespoň HAFNER, Philoro, T&S Coin, POWER COIN, CIT, Canadian Mint, Münze Östereich, které reprezentují špičku v tomto odvětví.

„Otevřením kamenné prodejny = butiku ZLATÁ LABUŤ se završila další etapa působení společnosti v našem regionu. BESSERGOLD tímto dosahuje v České republice jedinečné cirkulární ekonomiky v rámci drahých kovů. Od výkupu odpadních drahých kovů, přes jejich zpracování a rafinaci do ryzí podoby až k výrobě finálního produktu – zlaté či stříbrné medaile či mince. Klienty jsou soukromé osoby, obchodní společnosti i institucionální investoři. Produkty nabízené v e-shopu odebírají přímo od výrobců uvedených na seznamu Good Delivery List, akreditované na komoditní burze s celosvětovou likviditou,“ sdělil Michal Drtina, CEO a předseda představenstva společnosti BESSERGOLD Holding a.s.

Významným milníkem působení společnosti BESSERGOLD na trhu s drahými kovy v Čechách a jejich recyklaci se stalo vybudování vlastní rafinerie na Vysočině spolu s výkupem drahých kovů ve všech jeho podobách od investičních slitků, mincí, medailí přes šperky a zlomky zlata, stříbra, platiny či palladia na pobočkách v Praze a Ostravě v roce 2022. Společnost nyní úspěšně zlato a další drahé kovy přepracovává, dodává na český trh i zahraničním smluvním partnerům vysoce kvalitní granuláty, slitky, prášky a slitiny těchto drahých kovů.

„V provozu rafinerie a následně i nově vzniklé ražebny – dnes již mincovny – v samém srdci Českomoravské vrchoviny našli uplatnění lidé v řadě profesí a odborností. Stali jsme se uznávaným zaměstnavatelem tamního regionu,“ poznamenal k tématu zaměstnanecké politiky Zbyněk Passer, investor a člen dozorčí rady BESSERGOLD Holding s tím, že první ražba v novém provozu se uskutečnila právě před rokem. V souvislosti s loňským dokončením výstavby mincovny na Vysočině a rozšířením společností BESSERGOLD Holding a.s. se počet kmenových zaměstnanců rozšířil na více než tři desítky.

Mezi autorskými projekty mincovny BESSERGOLD Mint stojí v hledáčku zájmu sběratelů a investorů vedle sebe medaile TGM a Ferdinand Porsche. Zcela výjimečnou je sada Československá parní trakce Jedničkový čtyřkolák 434.1 z cyklu 200 let ocelových ořů. Ve společnosti stříbrných medailí různé hmotnosti se pyšní uncová zlatá mince ražená v licenci. Unikátnost tohoto projektu podporuje použití hologramů a jméno autora ak. soch. Vladimíra Oppla. Především pak hmotnost jedinečné a jediné vskutku unikátní medaile se stejnou tematikou a designem, vystavené v butiku ZLATÁ LABUŤ.

„Šedesát kilogramů stříbra a průměr 73 centimetrů, to jsou parametry největší stříbrné medailí v evropském měřítku, opatřené největším světovým nano-hologramem, která byla rovněž odhalena v průběhu slavnostního večera,“ popsal Michal Drtina, CEO a předseda představenstva společnosti BESSERGOLD Holding a.s.

BESSERGOLD Holding jako jediná společnost v České republice dosáhla zajímavé cirkulární ekonomiky v rámci drahých kovů. Od výkupu odpadních drahých kovů, přes jejich zpracování a rafinaci do ryzí podoby až k výrobě finálního produktu a jeho prodej. „Prostor je vzdušný a přívětivý, přesto jednotlivé sekce nabízejí komorní zázemí pro diskrétní nákup. Připadám si tu příjemně, jako doma,“ okomentoval jeden z hostů, Martin Tetiva.

Expanze společnosti letos vyústila v otevření pražského butiku ZLATÁ LABUŤ – palác AXA, ve které najdete vše na jednom místě. Diskrétní a férový výkup, i profesionální prodej především zlata ve všech jeho podobách od investičních mincí a slitků, přes sběratelské kusy až po jedinečné značkové šperky a to vše ve vlídné atmosféře s nádechem luxusu, spolu s dalšími službami pro privátní i firemní klientelu. „V dnešní době se setkáváme s řadou pokusů prodat ve výkupu také padělky slitků nebo pouze silnou vrstvou zlata pokovené medaile či šperky. V sekci našeho výkupu disponujeme vysoce citlivými přístroji, které obratem prokáží ryzost kovu na 99,7 procent,“ konstatoval Zbyněk Passer a dodal: „Není výjimkou, že do výkupu přinesou lidé zlomky, poškozené šperky různé ryzosti, staré snubní prsteny a odnesou si například prstýnek pro vnučku ze sektoru šperků za stejnou částku, v jaké hodnotě získali za kov z výkupu. U nás dostanou velmi pravděpodobně nejvyšší možný obnos.“

Zlato je fenomén

Zlato patří k tradičním dobře likvidním komoditám od nepaměti. V době, kdy svět zmítá nestabilita ať společenská či ekonomická, jeho směnitelná hodnota významně vzroste a především slouží k uchování majetku proti inflaci. Drahé kovy jsou skladné a dobře přepravitelné z místa na místo. V případě investičních cihel, slitků a mincí navíc nezatížené DPH.

Zlato neláká pouze investory, milovníky krásy a šperků. Je také velmi vysoce hodnocenou průmyslovou surovinou Je poměrně dobrým vodičem elektřiny. Přestože není nejlevnější surovinou, zásadním důvodem, proč se zlato v elektronice používá, je jeho vysoká odolnost vůči korozi, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost kontaktů a spojů. Jeho recyklace má proto budoucnost i v tomto směru.

Zlato patří mimo jiné i k jednomu z nejtěžších kovů. Kostka o rozměrech kubického metru by vážila 19,3 tuny.

Zdroj: BESERGOLD

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

