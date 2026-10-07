Zlatý opylovatel 2026

Autor:
  8:24
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Praha 7. října 2026 (PROTEXT) - V rámci projektu "TADY TO BZZZUČÍ", kterému poskytl záštitu ministr životního prostředí ČR, proběhl letos další ročník celostátní soutěže "ZLATÝ OPYLOVATEL".

Ve čtyřech věkových kategoriích soutěžilo více než 3000 dětí ve znalostech o přírodě, ekologii a především o hmyzích opylovačích.

Tři samostatně oceňovaná soutěžní předkola vyvrcholila ve dnech 4.–6. 9. 2026 velkým finále v botanické zahradě v Rakovníku.

Za finanční, materiální, logistickou i organizační podporu soutěže děkujeme:

  • Ministerstvu životního prostředí ČR
  • Spolku pro rozvoj včelařství - Mája, z. s.
  • Českému svazu ochránců přírody, z. s.
  • ČSV, z. s.
  • a všem dalším partnerům a podporovatelům!

Hlavní organizátor:

VČELÍ STRÁŽ, z. s.

www.zlatyopylovatel.cz

 

Zdroj: Včelí stráž, z. s.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59504.

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