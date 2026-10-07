Zlatý opylovatel 2026

Ve čtyřech věkových kategoriích soutěžilo více než 3000 dětí ve znalostech o přírodě, ekologii a především o hmyzích opylovačích.
Tři samostatně oceňovaná soutěžní předkola vyvrcholila ve dnech 4.–6. 9. 2026 velkým finále v botanické zahradě v Rakovníku.
Za finanční, materiální, logistickou i organizační podporu soutěže děkujeme:
- Ministerstvu životního prostředí ČR
- Spolku pro rozvoj včelařství - Mája, z. s.
- Českému svazu ochránců přírody, z. s.
- ČSV, z. s.
- a všem dalším partnerům a podporovatelům!
Hlavní organizátor:
VČELÍ STRÁŽ, z. s.
Zdroj: Včelí stráž, z. s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59504.