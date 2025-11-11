Zlatý úspěch vín Piccini na Prague Wine Trophy

Prague Wine Trophy je největší mezinárodní soutěž vín v České republice. Každoročně se jí účastní stovky vinařství z celého světa a odborná porota hodnotí vína podle mezinárodních standardů. Ocenění z této soutěže jsou zárukou vysoké kvality a prestiže.
Rodina Piccini je od roku 1882 symbolem kvalitních toskánských vín a dokladem, že tradice a moderní přístup mohou jít ruku v ruce. „Každá lahev vína Piccini vypráví příběh o poctivém italském vinařství, které ctí své kořeny, ale zároveň sleduje současné trendy,“ říká Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt.
Značka Piccini je proslulá především svým ikonickým Chianti, přičemž prémiová řada Collezione Oro představuje vrchol její tvorby. Vína této řady vznikají podle starobylé toskánské receptury a vyznačují se plností, harmonií a noblesní chutí, které vděčí kombinaci pečlivě vybraných hroznů a unikátnímu terroiru. Vinohrady se rozkládají na půdě s vápencovým podložím, bohaté na jíl, minerály a zkameněliny mořských korýšů, které vínu dodávají jeho osobitý charakter a eleganci. Sklizeň probíhá ručně na začátku září – každý hrozen je pečlivě vybírán a ukládán do malých bedýnek, aby si zachoval svou čerstvost a aroma. Po přivezení do vinařství následuje ještě druhý ruční výběr, který zaručuje nejvyšší kvalitu suroviny. Vinifikace probíhá zcela přirozeně – spontánní fermentací bez přidaných kvasinek, aby víno věrně odráželo terroir, ze kterého pochází.
„Směs odrůd Sangiovese, Ciliegiolo a Canaiolo prochází dlouhou macerací při kontrolované teplotě, což vínu dodává sytě rubínovou barvu a výraznou vůni zralého červeného ovoce,“ popisuje someliérka Soare sekt Barbara Kozielová. „Výsledkem je dobře strukturované víno s jemnými taniny, které se skvěle hodí k vydatným polévkám, pečením nebo pizze.“
Oceněné Chianti Collezione Oro Governo DOCG, držitel zlaté medaile Prague Gold, představuje mimořádně komplexní víno s vyváženými tóny černého ovoce a koření. „Vyrábí se metodou Governo, která spočívá v přidání sušených hroznů během druhé fermentace. Díky tomu získává víno plnost, harmonii a teplý, sametový charakter,“ dodává Kozielová. „Rubínově červená barva, přepychový buket černých i červených třešní, švestek a fialek, doplněný o jemné aroma bylin a elegantní třísloviny, činí z tohoto vína ideální doprovod ke grilovaným masům, sýrům či slaným polévkám.“
Také Chianti Collezione Oro Riserva DOCG, oceněné stříbrnou medailí Prague Silver, zrcadlí to nejlepší z toskánského terroiru. Hrozny Sangiovese a Cabernet pocházejí z jílovitých vinic s kamenitým podložím, což vínu dodává hedvábnou eleganci a kořenitý styl. „Každá odrůda se fermentuje zvlášť a víno následně zraje devět měsíců v dubových a barikových sudech,“ vysvětluje Kozielová. „Díky tomu nabízí sametovou strukturu, dlouhou dochuť, ovocný buket s vanilkovým závěrem a hřejivý projev s jemnými taniny. Nejlépe vynikne ke steakům, grilovaným pokrmům a vyzrálým sýrům.“
Získaná ocenění potvrzují špičkovou úroveň vín Piccini, která kombinují tradici toskánského vinařství s moderním přístupem a důrazem na autenticitu původu.
