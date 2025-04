Zlínský BarCamp inspiroval (nejen) mladé podnikatele

Zlínský BarCamp navazuje na zavedený koncept otevřených konferencí, jejichž program je tvořen samotnými účastníky a vstup je zdarma. Více než 1000 lidí dostalo v průběhu dvou dnů ve Zlíně možnost se opět posunout o kousek dál. Více než 700 účastníků této možnosti reálně využila. Statistiky jsou neúprosné–36 spíkrů, 38 přednášek a workshopů, doprovodný program, konzultace stratupů, celodenní networking a mnoho dalšího dělá opět ze Zlínského Barcampu o podnikání jednu z největších akcí tohoto typu nejen ve Zlínském regionu.

„Podařilo se nám do Zlína přilákat řadu osobností spojených se světem podnikání. Za všechny mohu zmínit především jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů a filantropa Martina Vohánku, marketingového specialistu Petra Handlíře, eshopového specialistu Ruslana Skopala, IT podnikatele Václava Muchnu, ale také například Václava Tomance, který dnes vede jednu z největších vzdělávacích komunit v Česku a na Slovensku-The One Percent,“ sčítá zvučná jména řečníků Petr Novák z FaME. Každý tak měl možnost vybrat si, co ho zajímá, ale také se setkat např. s mentory, Business Angely, Investory a dalšími, kteří podporují startupy a (nejen) mladé podnikatele.

Kromě zmíněných se na celkem třech pódiích konference vystřídalo dalších více než 30 přednášejících, kteří účastníky provedli upřímně, avšak často s nadhledem a vtipem svými podnikatelskými začátky i největšími pády či chybami na svých cestách k úspěchu.

Ačkoli byla hlavní konference situována na sobotu, samotná akce začala již v pátek programem připraveným pro žáky a pedagogy celkově 15 středních škol nejen ze Zlínského kraje. „Cílem pátečního programu byla podpora podnikavosti studentů středních škol. Ti se během pátku rozdělili do týmů, ve kterých si museli poradit s přípravou business modelu projektů zaměřených právě na podporu podnikání a vytvoření vlastního podnikatelského záměru,“ popisuje první den akce vedoucí neformální skupiny „Studenti s vášní v podnikání“, student Viktor Novák. Nejúspěšnějším byl nakonec tým studentů z VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Kroměříž, a také Veřejnosprávní akademie a střední škola, s.r.o. ze Strážnice. Svou účastí podpořila páteční program i krajská radní pro oblast školství a kultury Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA.

Organizátorem letošního ročníku Zlínského BarCampu byla neformální skupina studentů „Studenti s vášní v podnikání“ ve spolupráci s UTB ve Zlíně. Celá akce byla významně spolufinancovaná programem Erasmus+ za finanční podpory partnerů: Zlínský kraj, Statutární město Zlín, Trinity Bank, Crowdberry, Friends of Bata a mnoho dalších. Všem děkujeme za podporu.