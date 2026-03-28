Zloději zmizeli s 12 tunami čokolád KITKAT

  10:45
Vevey (Švýcarsko) 28. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Více než 400.000 čokolád KITKAT zmizelo během přepravy a nyní se pravděpodobně šíří po celé Evropě

Společnost KITKAT dnes potvrdila, že nákladní vůz přepravující 413.793 kusů její nové řady čokolád byl během přepravy v Evropě odcizen.

Zásilka o hmotnosti přibližně 12 tun zmizela minulý týden na cestě mezi výrobním a distribučním místem. Čokoládové tyčinky opustily minulý týden střední Itálii a měly být distribuovány po celé Evropě – trasa dlouhá 1250 až 1350 km měla nakonec končit v Polsku. Vozidlo i jeho obsah jsou stále nezvěstné a v úzké spolupráci s místními úřady a partnery v dodavatelském řetězci probíhá vyšetřování.

Ačkoli s produktem samotným není spojeno žádné riziko a partneři byli upozorněni, společnost KITKAT se domnívá, že by se mohlo pohřešované zboží dostat do neoficiálních prodejních kanálů na evropských trzích. Pokud k tomu dojde, lze všechny produkty vysledovat pomocí jedinečného šaržového kódu přiřazeného jednotlivým tyčinkám.

Díky tomu budou spotřebitelé, maloobchodníci i velkoobchodníci schopni zjistit, zda je daný výrobek součástí odcizené zásilky, a to naskenováním čísla šarže uvedeného na obalu. V případě shody se na skeneru zobrazí jasné pokyny, jak informovat společnost KITKAT, která následně příslušné důkazy předá dál.

Ke krádeži došlo krátce po zveřejnění společné zprávy1 Mezinárodní unie námořního pojištění (IUMI) a Asociace pro ochranu přepravovaného majetku (TAPA) EMEA, která poukázala na alarmující nárůst krádeží nákladu a podvodů v nákladní dopravě, přičemž stále častěji se objevují rafinovanější metody podvodu.

Mluvčí společnosti KITKAT uvedl:

„Vždy jsme lidi vybízeli, aby si o svačině dali KITKAT – zdá se však, že zloději vzali tuto výzvu příliš doslova a odnesli si více než 12 tun naší čokolády.

Ačkoli oceňujeme výjimečný vkus pachatelů, faktem zůstává, že krádeže nákladu jsou stále závažnějším problémem pro firmy všech velikostí. Vzhledem k tomu, že se pravidelně objevují stále rafinovanější postupy, rozhodli jsme se zveřejnit svou vlastní zkušenost v naději, že to zvýší povědomí o tomto stále častějším kriminálním trendu."

Spotřebitelé jsou žádáni, aby se nepokoušeli lokalizovat jakékoli odcizené zboží, manipulovat s ním nebo ho získávat zpět a aby nepodnikali žádné přímé kroky.

Veškeré relevantní informace by měly být sdíleny prostřednictvím výše uvedeného kanálu nebo s místními orgány činnými v trestním řízení.

Společnost KITKAT bude i nadále podporovat vyšetřování a v případě potřeby poskytovat další informace.

Poznámky:

1. IUMI a zpráva TAPA EMEA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944328/KITKAT.jpg

Pro další informace prosím kontaktujte Fiona.Baird@bursonglobal.com nebo Muna.Ufere@bursonglobal.com

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

