Zlomový rok 2025: GymBeam potvrdil inovační náskok v Evropě a uvedl přes 1000 produktů

  13:43
Praha 28. ledna 2026 (PROTEXT) - GymBeam vstupuje do další fáze po jednom z nejvýznamnějších roků svého fungování. Klíčovou událostí loni bylo uzavření investičního kola ve výši 30 milionů eur, které firmě umožní akcelerovat produktovou expanzi, technologické inovace i růst na západoevropských trzích. Společnost během roku 2025 mimo jiné uvedla více než 1000 nových produktů, posílila vlastní značky a výrazně rostla zejména v regionu DACH a v Itálii.

Listopadová investice ve výši 30 milionů eur od mezinárodních investorů PortfoLion a EBRD byla pro GymBeam zlomovým momentem roku 2025. Získaný kapitál společnosti umožní ještě rychleji rozvíjet vlastní produkty, posouvat technologické inovace a expandovat na klíčových evropských trzích.

I přes vysokou tržní bázi si GymBeam udržel silné tempo růstu – ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o 47 %, ve čtvrtém pak o 19 %. Tahounem expanze zůstává region DACH, kde v Q4 zaznamenal nárůst 84 %, a výrazného úspěchu dosáhla také Itálie, kde se GymBeam během pouhých dvou let stal TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě.

Rok 2025 byl pro nás klíčový. Investice nám umožní posunout se do další fáze růstu, rozšířit portfolio a posílit technologické i logistické kapacity. Současně jsme potvrdili, že strategie zaměřená na vlastní produkty, inovace a komunitu přináší udržitelný růst,“ okomentoval Dalibor Cicman, zakladatel a CEO GymBeam, který si nadále zachovává majoritní podíl firmy ve výši 72 %.

Právě vlastní produkty společnosti hrály klíčovou roli v růstu. V roce 2025 GymBeam uvedl na trh více než 1000 nových privátních produktů. Dnes tyto produkty tvoří 96 % celkových tržeb, což potvrzuje jejich silnou pozici na trhu a důvěru zákazníků v kvalitu a inovace, které za nimi stojí. S produkty souvisí také akvizice německé společnosti KAJA Food u Düsseldorfu, včetně devíti výrobních linek. Díky tomu získal klíčové know-how pro výrobu tyčinek a snacků s pečetí kvality „Made in Germany“.

AutoStore v Miláně a Fitness huby ve Varšavě a Vídni

GymBeam pokračoval v modernizaci infrastruktury – v Miláně otevřel automatizovaný sklad o rozloze 15.000 m2, kde pracuje více než 100 robotů, a v Košicích spustil první plně robotický picking v regionu CEE. Rozšíření doznala i D2C aplikace, která umožňuje zákazníkům v šesti zemích pohodlně nakupovat a využívat personalizované služby. Nově otevřené huby ve Varšavě a Fitness Hub ve Vídni kombinují showroom, komunitní prostor a logistický uzel, a ukazují, jak GymBeam dokáže propojit online a offline svět.

Komunita na prvním místě

GymBeam si v roce 2025 kladl za cíl být blízko své komunitě. V Praze zorganizoval více než 80 bezplatných sportovních a vzdělávacích akcí, od lekcí jógy přes taneční kurzy až po unikátní surf kruhové tréninky. Rozvoj znalostí podporuje i Booster Academy, kde vystoupila řada odborníků, a podcasty s osobnostmi jako Ondřej Novotný nebo Ben Cristovao. Populární byla také GymBeam Tour po Česku a Slovensku, která značku osobně propojila se stovkami fanoušků a posílila vztahy s lokální komunitou.

Za svůj přínos v oblasti e-commerce a inovací získal Dalibor Cicman titul E-commerce osobnost roku a stal se historicky nejmladším členem žebříčku Forbes Rich List na Slovensku. GymBeam zároveň propojil společenský dopad se vzděláváním – založením Nadace Dalibora Cicmana podpořil vznik online vzdělávací platformy pro první střední školu v EU se zaměřením na AI, přičemž na její rozvoj věnoval 50.000 €.

Pro nás je budování komunity stejně důležité jako produkty nebo technologie. Chceme lidem nejen pomáhat dosahovat jejich fitness cílů, ale také je inspirovat k aktivnímu životnímu stylu a vytvářet prostor, kde se mohou učit, sdílet zkušenosti a být součástí něčeho většího. Věřím, že právě takové spojení značky, komunity a společenského dopadu je základem dlouhodobého úspěchu GymBeamu,“ uzavírá Dalibor Cicman.

O GymBeam

GymBeam je přední evropská fitness a lifestyle značka, která od roku 2014 nabízí sportovní výživu, zdravé potraviny a oblečení pod mottem „Pro každý sport“. Působí na více než 16 trzích a za rok 2025 očekává tržby na úrovni 224 milionů eur, což představuje průměrný meziroční růst přesahující 38 % od roku 2022. Společnost, která je od roku 2015 zisková na úrovni EBITDA, zaměstnává 680 lidí a staví na vlastním vývoji produktů, datové analytice a inovacích.

Zdroj: GymBeam

