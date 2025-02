Změna provozu na Wonkově mostě v Pardubicích, řidiči nově jezdí ve středních pruzích

Přes 172 metrů dlouhý most denně projede více než 30 tisíc aut. Těm teď stojí v cestě dvě mostní provizoria, pod kterými dělníci nadále pracují.

Ladislav Valtr (ODS a TOP 09), náměstek hejtmana, Pardubický kraj: „Dál probíhá natahování lan. Je nataženo 12 lan, nicméně tyto práce musí pokračovat a proto se musely udělat tyto provizorní náspy, aby se mohlo tam v těch šachtách pracovat dále.“

Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic, Pardubický kraj: „Byly tam vytvořeny tunely na obou stranách mostu, ze kterých bude moci být prováděna údržba a dopínání lan.“

Pro pěší je k dispozici pouze chodník na straně u hokejové arény. Pro řidiče se kompletně uzavřela odbočka na a z Nábřeží Václava Havla.

Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic, Pardubický kraj: „Nacházíme se ve fázi, kde přecházíme z první etapy do druhé. Tady došlo k určitému posunu, protože byly technické problémy, které se vyřešily. Věřím, že teď se práce budou realizovat rychleji.“

Ta situace, kdy řidiči jezdí ve střední části mostu by měla být do podzimu tohoto roku, potom dojde k finalizaci povrchu a měl být most otevřen v původní variantě.“

Práce na mostě začaly v létě minulého roku a dokončení rekonstrukce je naplánováno na říjen tohoto roku.

