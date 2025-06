Změny v CONTEG Group. Šéf marketingu Kaleta míří výš, nahradí ho Orálek

„Jiří Kaleta za poslední dva roky výrazně pozvedl marketing. Má výhodu, že se na firmu dívá jako na celek a přemýšlí, jak ji posouvat dál. Věřím, že jako Chief Operating Officer bude mužem na svém místě,“ říká generální ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

Jiří Kaleta bude od června fungovat i jako obchodní ředitel společnosti OX Point. „Moderní zásilkové služby, které nabízíme, mají velkou budoucnost. Chci posílit naše fungování v obcích, byznys s boxy pro domácnosti, stejně jako roli chytrých úschoven, které úspěšně provozujeme po celém Česku,“ říká Jiří Kaleta z CONTEG Group.

Jeho nástupcem ve vedení marketingu celé skupiny se stane dosavadní PR manažer Pavel Orálek. „Chci jednoznačně navázat na spolupráci s Jiřím Kaletou, pod jehož vedením se podařilo CONTEG Group vyhrát v prestižní soutěži Firma roku, letos jsme dokončili nový web CONTEGu a máme za sebou další úspěšné projekty. Už nyní ve firmě rozjíždíme nové podcasty CONTEG Talks. Jednoznačným cílem je posílení pozic našich zahraničních poboček, jádro našeho byznysu tvoří zahraniční export,“ říká nový marketingový ředitel CONTEG Group Pavel Orálek s tím, že se marketingový tým zaměří i na posílení interní komunikace díky novému intranetu.

CONTEG Group je českým rodinným holdingem patřícím Vítu Voláčkovi a jeho bratru Vojtěchu Voláčkovi. V loňském roce skupina zaznamenala tržby zhruba dvě miliardy korun. Letos skupina realizovala akvizici moravských výrobců rozvaděčů Global Business a Spálovský.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým téměř 600 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.