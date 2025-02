Změny v Nové zelené úsporám i výhody sdílení energií představil ministr Hladík a hosté na debatě plné energie v Boskovicích

Na sedm desítek účastníků mohlo debatovat o výhodách tepelných čerpadel, správně zvolené tloušťce tepelné izolace domů či výhodách energetických společenství. Pestrá směsice návštěvníků z řad veřejnosti, zastupitelů obcí a firem získala možnost seznámit se s aktualizovanými podmínkami úspěšného programu Nová zelená úsporám. Ten podporuje energetické renovace rodinných i bytových domů. Novinkou letošního roku je možnost získat finanční podporu pro realizaci projektu předem.

„Za patnáct let trvání programu Nová zelená úsporám jsme podpořili již více než 600 tisíc domácností, z toho 70 % dotací bylo poskytnuto za této vlády. Na realizovaných projektech vidíme obrovský nárůst zájmu o domácí solární elektrárny, tepelná čerpadla a těší nás také rostoucí zájem o komplexní energetické renovace domů v rámci podprogramu Oprav dům po babičce,” uvedl během úvodní diskuze ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Nová zelená úsporám je historicky nejúspěšnější program veřejné podpory pro opravu budov k bydlení. Investované prostředky řeší dva problémy současně - ochrání domácnosti před růstem cen energií, protože nejlevnější je ta, kterou vůbec nemusíme díky kvalitnímu zateplení spotřebovat. Program současně zlepšuje ovzduší ve městech a obcích – instalace malých obnovitelných zdrojů energie vyrobí teplo či elektřinu levně a šetrně k přírodě,” dodává Hladík.

Na úvodní diskuzi s ministrem životního prostředí navázal blok odborných příspěvků o novinkách v Nové zelené úsporám. Odborníci předávali cenné rady, jaká forma komunitní energetiky bude pro začátek uživatelsky nejpřístupnější. Nechyběly příklady dobré praxe, které zájemce nasměrovaly, jak postupovat při promyšlené renovaci a zavádění energetických úspor, nebo kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo.

Praktické informace o možnostech podpory energetické renovace bydlení přinesl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Představil možnosti podpory pro pořízení domácí fotovoltaiky, tepelného čerpadla či zateplení domu. Nechyběly ani informace o výhodných bonusech, pokud se domácnost rozhodne pro vhodnou kombinaci těchto řešení: „Program Oprav dům po babičce funguje necelý rok a půl. Za tuto dobu jej využilo na 10 tisíc domácností, které si díky němu zlepší komfort bydlení a současně uspoří za energie díky kvalitnímu zateplení doplněném o solární energii či tepelné čerpadlo. Na komplexní zateplení je možné čerpat podporu až milion korun, k tomu statisíce korun na další energeticky úsporná opatření a na navíc lze dotaci kombinovat s výhodnou půjčkou od stavebních spořitelen,” uvedl Petr Valdman.

Chybět na semináři nemohly ani praktické příklady zajímavých energetických společenství, které mohou v Česku vznikat díky loňské novele energetického zákona. „Pro začátek je určitě dobré začít v malém a vyzkoušet si model aktivního zákazníka. Přebytečnou elektřinu ze své solární elektrárny můžete zkusit sdílet svým kamarádům nebo příbuzným. Nebo do jiné vlastní nemovitosti. Stejnou možnost mají i obce. Vyzkoušíte si tak, co sdílení umožňuje a co od něj čekat, abyste se časem mohli bez obav přidat k velkým skupinám, které budou odebírat levnou elektřinu přímo z větrníků,“ poradil Martin Ander, expert na komunitní energetiku ze Svazu moderní energetiky.

Podrobněji pak téma energetických úspor vysvětlil Radek Prokop, technický manažer Asociace výrobců minerální izolace, opět na praktických příkladech. Objasnil například, jakou tloušťku izolace se vyplatí zvolit, jaké zateplovací systémy se dnes používají nebo kolik nákladů za energie lze promyšlenou renovací ušetřit. Dále Erik Bóna ze vzdělávací sekce Asociace pro využití tepelných čerpadel vedle představení jednotlivých typů tepelných čerpadel a jejich výhod objasnil, v jakých případech se tepelné čerpadlo vyplatí a kdy raději zvolit jiný způsob vytápění. Radka Bezděková, vedoucí kanceláře MAS Boskovicko PLUS představila aktuální projekty Místní akční skupiny.

Na praktický seminář v Boskovicích navážou další setkání série Pro moderní Česko v Jihomoravském kraji – například konference zaměřená na naplňování krajské klimatické strategie, spojená s talkshow o výzvách spojených se změnou klimatu, která se uskuteční během května a června v Brně.

Další praktický seminář pak proběhne zjara na Znojemsku. Součástí budou také debaty se studenty o aktuální podobě ochrany životního prostředí. Předchozí části regionální série, na které spolupracuje Svaz moderní energetiky, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR, už proběhly v Pardubickém a Olomouckém kraji a Kraji Vysočina. Dál série zavítá do Zlínského nebo Středočeského kraje. Dosud série oslovila přes 2000 přímých účastníků.

„Velký zájem o seminář dokazuje, že komunitní energetika a související opatření, jako je snižování energetické náročnosti budov, pořízení vlastní fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla je nejen na Boskovicku aktuální a žádané téma. Jsem rád, že jsme mohli probrat přímo konkrétní oblasti, které návštěvníci v reálném životě řeší a poradit, jak si do budoucna zajistit co nejnižší účty za energie. Česko prochází zásadní proměnou, která přináší pozitivní dopady na životy občanů a firem. Věřím, že právě takováto osobní setkání jsou efektivní cestou k tomu, jak využít potenciál Zelené modernizace naplno,“ upozorňuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

O Svazu moderní energetiky

Spojuje chytrá řešení pro růst české ekonomiky. Tvoří zastřešující platformu, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Nabízí společný hlas profesním sdružením v oblasti moderní energetiky. Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Více na www.modernienergetika.cz

O Obnovitelně.cz

Přináší informace o moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky. Čtenáře informuje o aktuálním dění ve využití obnovitelných zdrojů, akumulaci energie nebo elektromobilitě. Informuje také o klimatické změně a o novinkách z ochrany životního prostředí. Přináší pohledy nejen z českého prostředí, ale také o zajímavých nápadech nebo progresivních krocích ve využití šetrných zdrojů energie v zahraničí. Více na www.obnovitelne.cz