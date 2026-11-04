Změny v představenstvu společnosti PORR a.s.

Po 42 letech ve společnosti ukončil své působení v představenstvu Ing. Antonín Daňa.
Novými členy představenstva se stali Petr Škvařil a Ing. Ondřej Řezníček, oba dlouholetí zaměstnanci společnosti PORR. Jejich jmenování souvisí s novým organizačním uspořádáním, v jehož rámci se dosavadní úsek dopravních staveb rozděluje na dva samostatné úseky – Čechy a Moravu.
Místopředsedou představenstva se zároveň stal Ing. Peter Suchý, který nadále zastává funkci finančního ředitele společnosti.
Zdroj: PORR a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59931.