Značka Dreame na CES 2026 představí svůj první inteligentní ekosystém pro celou domácnost

Autor:
  9:27
Praha 6. ledna 2026 (PROTEXT) - Značka Dreame, známá svými prémiovými řešeními pro inteligentní úklid, představí na veletrhu CES 2026 svůj první komplexní inteligentní ekosystém pro celou domácnost. Jde o dosud největší prezentaci značky na této akci a zároveň o významný krok směrem k plně propojenému bydlení.

Návštěvníci budou moci objevit vizi bezproblémového, propojeného bydlení na dvou hlavních výstavních plochách: Las Vegas Convention Center – Central Hall (stánek 17726) a Venetian Expo (stánek 52323).

Dreame, které začínalo jako průkopník v oblasti inteligentního úklidu, se dnes profiluje jako klíčový hráč v segmentu propojeného bydlení. Vizí společnosti je vytvořit spolupracující síť chytrých zařízení, která nenápadně pracují na pozadí, přebírají každodenní úkoly a umožňují uživatelům žít klidnější, organizovanější a komfortnější život. CES 2026 bude první komplexní prezentací tohoto ekosystému a zároveň naplněním vize "All Dreams in One Dreame".

Na výstavě bude představeno široké portfolio inovativních produktů, které rozšíří inteligentní technologie z domácnosti až k jednotlivci a do exteriéru:

• Vrchol robotických vysavačů:

Představení modelu X60 Max Ultra – extrémně tenkého vlajkového robota s výškou pouhých 7,95 cm, který díky posílenému inteligentnímu učení stanovuje nový globální standard v oblasti domácího úklidu. Řada X60 bude oficiálně uvedena na evropský trh v prvním čtvrtletí roku 2026.

• Nová generace tyčových vysavačů:

Dreame pokračuje ve vývoji své úspěšné řady V, včetně modelů V30 a V20 Pro, které jsou vybaveny robotickým ramenem umožňujícím úklid od okraje k okraji bez jediného nevyčištěného milimetru. Model V30 navíc disponuje kartáčem OmniX 2.0, který se automaticky přizpůsobuje různým typům podlah a zajišťuje hloubkové čištění i vysokých koberců bez zamotávání vlasů či vláken.

• Přepracované inteligentní spotřebiče:

Mezi novinky patří také premiéra klimatizace D-Wind Series s rohovou instalací a úplně první lednice s okamžitou výrobou perlivé vody, která nově definuje inteligenci kuchyně a obytného prostoru.

• Za hranice domácnosti:

Technologická expanze značky zasahuje i do exteriéru. Dreame představí robotické sekačky na trávu známé z veletrhu IFA, včetně vlajkové řady A3 AWD Pro, vybavené pohonem všech kol a schopné zvládnout náročný terén se sklonem až 38,7°.

 

Dreame však nepřináší jen nové produkty – zaznamenává i významné obchodní úspěchy. Společnost uvádí, že dosáhla pozice lídra v tržbách v segmentu robotických vysavačů v několika evropských zemích, čímž potvrzuje své silné postavení na trhu. Střední a východní Evropa zůstává pro Dreame klíčovým strategickým regionem, podporovaným vysokou mírou adopce technologií a rostoucím zájmem o prémiová, designově orientovaná řešení. Po CES plánuje společnost sérii lokálních uvedení produktů, rozšíření maloobchodní sítě a vzdělávací aktivity na podporu zavádění Dreame Home Ecosystem v celém regionu.

 

Zdroj: Dreame

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy

ilustrační snímek

Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice ve Frýdlantu teď proto zjišťuje, které domácnosti topí...

6. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

Ve Sport parku v Liberci začala stavba náhradního krytého kluziště

ilustrační snímek

V městském Sport parku v Liberci začala v pondělí stavba krytého mobilního kluziště za 26,5 milionu korun. Částečně by mělo nahradit chátrající zimní stadion...

6. ledna 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

VIDEOSTREAM ZDARMA: Živě: Vysokorychlostní tratě - Budoucnost právě začala

6. ledna 2026

Na Jihlavsku hořel pneuservis, škoda je 1,5 milionu korun

Na Jihlavsku hoĹ™el pneuservis, Ĺˇkoda je 1,5 milionu korun

Hasiči likvidovali v pondělí večer požár pneuservisu v Nových Domkách, místní části Velkého Beranova na Jihlavsku. Plameny poškodily dílnu, její vybavení i...

6. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a...

Dušnost, únava, bolesti na hrudi či závratě. To jsou nejběžnější příznaky onemocnění aortální chlopně, které patří mezi nejčastější získané srdeční vady. Lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL)...

6. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

V Orlickoústecké nemocnici vzniklo centrum vysoce specializované iktové péče

ilustrační snímek

Společnost Nemocnice Pardubického kraje (NPK) rozšířila svou síť center vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou o Orlickoústeckou...

6. ledna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Botanická zahrada v Liberci měla loni nejvyšší návštěvnost za 17 let

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Liberci měla loni nejvyšší návštěvnost za posledních 17 let. Nejstarší veřejná zahrada v republice měla 86.033 návštěvníků, proti roku 2024...

6. ledna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

6. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:17

Tramvajový most na Zlíchově se blíží k dokončení. Bude to velice krásný most.

vydáno 6. ledna 2026  10:15

Astronergy získala platinové hodnocení EcoVadis a řadí se tak mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě

6. ledna 2026  10:15

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:12

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

6. ledna 2026  10:12

