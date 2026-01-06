Značka Dreame na CES 2026 představí svůj první inteligentní ekosystém pro celou domácnost

Návštěvníci budou moci objevit vizi bezproblémového, propojeného bydlení na dvou hlavních výstavních plochách: Las Vegas Convention Center – Central Hall (stánek 17726) a Venetian Expo (stánek 52323).
Dreame, které začínalo jako průkopník v oblasti inteligentního úklidu, se dnes profiluje jako klíčový hráč v segmentu propojeného bydlení. Vizí společnosti je vytvořit spolupracující síť chytrých zařízení, která nenápadně pracují na pozadí, přebírají každodenní úkoly a umožňují uživatelům žít klidnější, organizovanější a komfortnější život. CES 2026 bude první komplexní prezentací tohoto ekosystému a zároveň naplněním vize "All Dreams in One Dreame".
Na výstavě bude představeno široké portfolio inovativních produktů, které rozšíří inteligentní technologie z domácnosti až k jednotlivci a do exteriéru:
• Vrchol robotických vysavačů:
Představení modelu X60 Max Ultra – extrémně tenkého vlajkového robota s výškou pouhých 7,95 cm, který díky posílenému inteligentnímu učení stanovuje nový globální standard v oblasti domácího úklidu. Řada X60 bude oficiálně uvedena na evropský trh v prvním čtvrtletí roku 2026.
• Nová generace tyčových vysavačů:
Dreame pokračuje ve vývoji své úspěšné řady V, včetně modelů V30 a V20 Pro, které jsou vybaveny robotickým ramenem umožňujícím úklid od okraje k okraji bez jediného nevyčištěného milimetru. Model V30 navíc disponuje kartáčem OmniX 2.0, který se automaticky přizpůsobuje různým typům podlah a zajišťuje hloubkové čištění i vysokých koberců bez zamotávání vlasů či vláken.
• Přepracované inteligentní spotřebiče:
Mezi novinky patří také premiéra klimatizace D-Wind Series s rohovou instalací a úplně první lednice s okamžitou výrobou perlivé vody, která nově definuje inteligenci kuchyně a obytného prostoru.
• Za hranice domácnosti:
Technologická expanze značky zasahuje i do exteriéru. Dreame představí robotické sekačky na trávu známé z veletrhu IFA, včetně vlajkové řady A3 AWD Pro, vybavené pohonem všech kol a schopné zvládnout náročný terén se sklonem až 38,7°.
Dreame však nepřináší jen nové produkty – zaznamenává i významné obchodní úspěchy. Společnost uvádí, že dosáhla pozice lídra v tržbách v segmentu robotických vysavačů v několika evropských zemích, čímž potvrzuje své silné postavení na trhu. Střední a východní Evropa zůstává pro Dreame klíčovým strategickým regionem, podporovaným vysokou mírou adopce technologií a rostoucím zájmem o prémiová, designově orientovaná řešení. Po CES plánuje společnost sérii lokálních uvedení produktů, rozšíření maloobchodní sítě a vzdělávací aktivity na podporu zavádění Dreame Home Ecosystem v celém regionu.
