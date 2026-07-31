Značka Dreame úspěšně propojila svět sportu se světem chytré domácnosti

Technologie budoucnosti na dosah ruky
Pop-up stánek Dreame přitahoval pozornost stovek tenisových fanoušků. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži nejnovější vlajkové lodě značky – od prémiových robotických a tyčových vysavačů s pokročilou umělou inteligencí až po designové osobní spotřebiče pro péči o vlasy a tělo. Atmosféru zpestřily živé ukázky chytrých funkcí a interaktivní produktové demonstrace.
Působivá live demo show s robotickým šampionem
Velkou pozornost ve stánku poutal nejnovější robotický vysavač Dreame X60 Pro Ultra Complete. Během živých ukázek předváděl svou technologickou převahu v praxi – od milimetrového mopování rohů díky vysouvacím ramenům až po plynulé překonávání překážek a inteligentní rozpoznávání nečistot prostřednictvím AI kamery. Návštěvníci si tak mohli naživo ověřit, jak vypadá skutečně plně automatizovaná péče o domácnost bez nutnosti ručního dočišťování.
Kolo štěstí i víkendový styling s kadeřnicí
Pro návštěvníky byl připraven bohatý interaktivní program plný zážitků. Obrovskému zájmu se těšilo kolo štěstí, na kterém si návštěvníci mohli vytočit Dreame merch či slevy na nákup produktů značky.
Absolutním hitem víkendového finálového programu byla přítomnost profesionální kadeřnice. Návštěvnice si mohly nechat upravit a na vlastních vlasech si vyzkoušet výkon a šetrnost prémiových stylingových produktů Dreame. Stánek se tak proměnil ve stylové beauty centrum přímo v srdci tenisového areálu.
Atmosféra, na kterou se nezapomíná
Přímo ve stánku to během celého turnajového týdne žilo nepopsatelnou energií. Hosté si pochvalovali nejen možnost vyzkoušet si prémiové produkty zblízka, ale zejména uvolněné prostředí, kde se sportovní adrenalin přirozeně spojoval s relaxem. Návštěvníci oceňovali hlavně víkendový styling a možnost odnést si kromě skvělých zážitků ze zápasů také dávku péče o sebe. Pro Dreame byla tato premiéra na Štvanici plná úsměvů, pozitivní zpětné vazby a skvělých setkání, která dala celému turnaji zcela nový rozměr.
Zdroj: Dreame
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