Značka Dreame v Praze slavnostně představila nové produktové řady

Autor:
  14:02
Praha 3. října 2025 (PROTEXT) - Na slavnostním launch eventu značky Dreame, který se konal 25. září v pražském paláci Žofín, byly představeny klíčové smart produkty do domácnosti a také zcela nové produktové řady, na které se můžeme těšit.

Pokud jste si dosud značku Dreame spojovali jen s robotickými či tyčovými vysavači, je čas změnit názor. Dreame v Praze odhalila svou expanzi a představila ucelenou řadu domácích spotřebičů, které sahají daleko za hranice podlah. Během exkluzivního Launch Eventu ukázala svou vizi komplexní péče o domácnost, včetně inovativních čističek vzduchu, lednic či televizorů.

Na eventu, který spojil klíčové partnery, zástupce médií, influencery a technologické nadšence, Dreame potvrdila svůj závazek přinášet neustále nové přelomové inovace, které usnadní život všem spotřebitelům.

„Je pro mě skutečnou ctí vidět vás dnes večer v Praze v tak hojném počtu,“ zahájil svůj projev Marshall Mei, obchodní ředitel společnosti Dreame pro východní Evropu. „Příběh značky Dreame je především příběhem o domově – o tom, jak moderní technologie dokážou zjednodušit, zpříjemnit a zefektivnit každodenní život. A právě dnes večer jsme společně svědky toho, jak Dreame vstupuje do nové éry komplexního inteligentního bydlení.“

Značka výrazně rozšířila své portfolio v oblasti kuchyňských spotřebičů a bydlení. Mezi představenými novinkami nechyběla plně integrovaná myčka DZ60 Pro, vestavná parní trouba OZ60 Pro a lednice FizzFresh™, která během sekund připraví chlazenou perlivou vodu. Milovníky kávy potěšil kávovar Master SE s 30 nastaveními mletí kávy.

Foto: Dreame

Pozornost přitáhla i první AI plně invertorová pračka a sušička L9, klimatizace X WIND s technologií Dual Robotic Arm či televizor S100 s integrovaným soundbarem a technologií Aura Mini LED.

Mezi robotickými vysavači zářila série Aqua10, která se může pochlubit prvenstvími – model Aqua10 Ultra Roller Complete jako první na světě používá místo statických mopovacích podložek mopovací válec AquaRoll™, zatímco model Aqua10 Ultra Track využívá kotoučový mop. Obě varianty se během mytí podlah průběžně samy čistí, aby zajistily skutečně hygienickou čistotu bez roztírání nečistot po povrchu.

U robotických vysavačů jako z budoucnosti ještě zůstaneme. Model Cyber10 Ultra, který se svým hyper-flexibilním ramenem dokáže zvednout a bezpečně přemístit předměty do 500 g tak, aby mu při úklidu nepřekážely, působí jako skutečné sci-fi.

Za zmínku stojí i model Matrix10 Ultra, který si sám vybírá až ze tří druhů mopovacích podložek podle typu čištěného povrchu a nečistot. Hosté měli možnost na vlastní oči vidět i jeden z největších trháků: prototyp robotického vysavače Cyber X, který dokáže překonávat schody. Tento model, poprvé představený na berlínském veletrhu IFA 2025 začátkem září, byl v Praze exkluzivně vystaven jako přímý důkaz toho, že Dreame posouvá hranice možného v oblasti chytré domácnosti.

Foto: Dreame

Dámy na eventu potěšily nejnovější chytré produkty pro péči o vlasy (fény, stylery), které si mohly i za pomoci profesionálních hairstylistů vyzkoušet. Pány zase zaujaly robotické sekačky nové generace nebo bazénový vysavač, který vyčistí váš bazén a po ukončení čištění zaparkuje na jeho okraji, abyste ho mohli jednoduše vytáhnout.

Event jasně zdůraznil strategický plán společnosti Dreame, kterým je vytvoření uceleného ekosystému chytrých spotřebičů s využitím AI. Nová zařízení se posouvají od automatizace k personalizaci a nabízejí možnosti přizpůsobené individuálním potřebám a životnímu stylu zákazníků.

Zdroj: Dreame

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Archeologové v Turnově našli asi i pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

Pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene možná našli archeologové v Turnově na místě budovaného výzkumného centra, které je poblíž Maškovy zahrady. Pokud...

3. října 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. Pavel to dnes řekl...

3. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Karlovarský kraj vybuduje leteckou záchrannou službu, hotovo má být v roce 2028

Karlovarská zdravotnická záchranná služba se společně s Karlovarským krajem připravuje na zřízení letecké záchranné služby (LZS). Podle rozhodnutí ministerstva...

3. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025  16:02

ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

3. října 2025  15:59

Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

3. října 2025  15:46

Žena předstírala nemoc, z muže z Uherskohradišťska vylákala 1,5 milionu Kč

Žena předstírající nemoc vylákala podle policie z muže z Uherskohradišťska přes 1,5 milionu korun. Kriminalisté třiadvacetiletou ženu obvinili z podvodu, uvedl...

3. října 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Onemocnění trávicího ústrojí mohou podle odborníků vyvolat kašel či astma

Některá onemocnění trávicího ústrojí a plic spolu úzce souvisejí, i když jde o odlišné orgány. Příkladem je podle odborníků poměrně rozšířená refluxní choroba,...

3. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Herec John Rhys-Davies bude na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu

Britský herec John Rhys-Davies, známý jako Gimli z Pána prstenů, bude příští rok na jaře na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu Srdce Aldorie....

3. října 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.