Značka HONOR na veletrhu VivaTech 2024 představuje svou čtyřvrstvou architekturu umělé inteligence a ve spolupráci se službou Google Cloud usiluje o nabídnutí dalších zážitků podporovaných umělou inteligencí

Globální technologická značka HONOR dnes poprvé uvedla svá řešení na veletrhu VivaTech, jedné z největších evropských akcí v oblasti inovací a technologií. Značka HONOR během keynote představila svůj inovativní přístup k integraci umělé inteligenci (AI) přímo do zařízení a představila svou průkopnickou čtyřvrstvou strategii umělé inteligence. Také oznámila, že ve spolupráci se službou Google Cloud připravuje spuštění služeb generativní umělé inteligence, které budou součástí očekávaných chytrých telefonů a otevírají zajímavé možnosti pro zlepšení uživatelských zážitků.

"Ve společnosti HONOR pevně věříme, že díky širokým možnostem personalizace, intuitivnosti a ochrany soukromí, kterou přináší integrace umělé inteligence přímo do zařízení, může každý bezpečně a spolehlivě využít plný potenciál AI," řekl George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR Device Co., Ltd. "Jsme také rádi, že můžeme pokračovat ve spolupráci se službou Google Cloud a využít naše společné odborné znalosti k uvolnění potenciálu tohoto hybridního přístupu a poskytnout našim uživatelům ještě dokonalejší zážitky s umělou inteligencí."

Představujeme čtyřvrstvou architekturu umělé inteligence HONOR

Během keynote představila společnost HONOR svou čtyřvrstvou AI architekturu a ukázala své strategické zaměření na integraci AI do systému MagicOS. Tato čtyřvrstvá architektura se skládá z různých úrovní. Na základní úrovni tvoří AI základ otevřeného ekosystému, který umožňuje sdílení výpočetního výkonu a služeb mezi zařízeními a operačními systémy. Na úrovni platformy umožňuje AI vytvořit personalizovaný operační systém, který umožňuje personalizované přidělování zdrojů a interakci mezi člověkem a počítačem založenou na záměrech. Na úrovni softwaru je AI připravena představit vlnu inovativních, generativních aplikací, které způsobí revoluci v uživatelských zkušenostech. Vrstva propojující rozhraní s umělou inteligencí v cloudu poskytuje uživatelům snadný přístup k rozsáhlým cloudovým službám a zároveň upřednostňuje ochranu soukromí, čímž vytváří skutečně ucelený a inovativní zážitek.

Součástí systému MagicOS 8.0 je Magic Portal, první uživatelské rozhraní v oboru založené na záměrech, které rozumí chování uživatelů a zjednodušuje složité úkoly na jednokrokové procesy. V současné době rozhraní Magic Portal podporuje 100 špičkových aplikací v sedmi scénářích použití, včetně cestování, produktivity, zasílání zpráv, vyhledávání, zábavy, nakupování a sociálních médií, a v budoucnu ho plánujeme dále rozšiřovat, aby poskytovalo ještě více bezproblémových a inteligentních zážitků s umělou inteligencí.

V rámci své čtyřvrstvé architektury plánuje značka HONOR do svých chystaných chytrých telefonů integrovat nejmodernější řešení podporované generativní AI, které jsou poháněny službou Google Cloud, a slibuje, že uživatelům poskytne novou úroveň inteligence a inovací s lepší ochranou soukromí.

Revoluční zážitek z portrétových fotek s řadou HONOR 200

Po úspěšném uvedení AI Motion Sensing Capture, špičkové funkce, která využívá umělou inteligenci k automatickému zachycení rychlého pohybu, značka HONOR také oznámila, že připravovaná řada HONOR 200 posune mobilní fotografii na novou úroveň díky zcela novému portrétnímu režimu podporovanému umělou inteligencí.

Řada HONOR 200 je připravena přinést revoluci do portrétní fotografie tím, že do každého kroku procesu vnáší um legendárního francouzského fotografického studia Studio Harcourt, které je známé svými zkušenostmi se zachycováním klasických portrétních snímků s ikonickými osobnostmi a využívá technologii umělé inteligence k napodobení legendárních světelných a stínových efektů tohoto kultovního studia.

Díky využití umělé inteligence, která se učí z rozsáhlého souboru dat portrétů studia Studio Harcourt, řada HONOR 200 úspěšně rozdělila celý proces pořizování portrétní fotografie do devíti různých kroků a dokonale kopíruje celou metodu Studio Harcourt, čímž zajišťuje bezchybné portréty studiové kvality po každém zmáčknutí spouště.

Řada HONOR 200 bude uvedena na trh v Paříži 12. června a bude poháněna systémem MagicOS 8.0, což ještě více upevní závazek společnosti HONOR demokratizovat technologii umělé inteligence. Značka HONOR oznámila, že v rámci zpřístupňování AI širšímu publiku plánuje zavést systém MagicOS 8.0 do svých zařízení HONOR Magic V2 a HONOR 90, a umožnit tak více uživatelům vyzkoušet si transformativní sílu umělé inteligence.

Synergie člověka a umělé inteligence: Chytrá zařízení pro lepší budoucnost

Na této akci společnost HONOR uspořádala také odbornou panelovou diskuzi, které se zúčastnila uznávaná odbornice v oboru Dr. Justine Cassellová. Diskuze se zabývala budoucností multimodální interakce a zdůraznila, jak tato integrace zvyšuje pohodlí a ochranu soukromí uživatelů.

"Integrace AI do zařízení může lépe posílit postavení jednotlivců," zdůraznil George Zhao. "Zařízení nabízí personalizovaná doporučení a zároveň chrání soukromí uživatele tím, že uchovává data v zařízení. Například design rozhraní HONOR Magic Portal zajišťuje, že si uživatelé zachovají kontrolu nad výběrem služeb a mohou se svobodně rozhodnout, jak budou AI používat."

Dr. Justine Cassellová k tomu poznamenala: "Lidé žijí multimodálně. Vzestup nositelné elektroniky, jako jsou prsteny a na oblečení připnutelní digitální asistenti, spolu s výkonnými chytrými telefony, ukazuje rostoucí schopnosti umělé inteligence z hlediska integrace verbálního jazyka a neverbálních signálů, jako jsou gesta a výrazy obličeje. To předpovídá přijetí multimodálně citlivé umělé inteligence v telefonech."

"Designová filozofie značky HONOR je zaměřena na člověka, který je středem všech zařízení," řekl George Zhao.

"Integrace napříč zařízeními může v budoucnu díky umělé inteligenci spojit jedinečné výhody propojení různých zařízení. Místo izolovaného učení chování uživatele na jednotlivých zařízeních umožňuje tento přístup jednotné rozpoznávání záměrů uživatele na makroúrovni a nabízí doporučení a návrhy na míru."

