Značka HONOR získala na veletrhu IFA 2024 celkem 39 mediálních ocenění

Globální technologická značka HONOR předvedla na veletrhu IFA své technologické mistrovství a odnesla si 39 ocenění "Best of IFA". Telefon HONOR Magic V3 s ultratenkým profilem dosahujícím pouhých 9,2 mm v rozloženém stavu mění standardy skládacích telefonů. Notebook HONOR MagicBook Art 14 přichází s unikátní odnímatelnou kamerou pro vyvážené spojení vizuálních zážitků a soukromí v ultralehkých laptopech. Tablet HONOR MagicPad 2 zaujme 12,3palcovým OLED displejem, prostorovým zvukem a technologií ochrany zraku. Všechna tato zařízení znovu podtrhují zaměření značky HONOR na špičkovou konstrukci a inovace s důrazem na uživatele ve všech produktových kategoriích.

HONOR Magic V3, který na IFA 2024 absolvoval svou globální premiéru, si získal značnou chválu předních světových technologických médií. Server TechRadar udělil přístroji ocenění "Best of IFA 2024" s komentářem: "Je přímo neskutečné držet ho v ruce a cítit, jak je tenký." Tento názor podpořil i portál Trusted Reviews, který vyzdvihl průlomovou 9,2mm tloušťku telefonu Magic V3: "Tohle je na úrovni nejtenčích skládacích zařízení, která jsme kdy dostali do ruky. Skvěle se drží." K ohlasům se připojil i server Android Authority, který zdůraznil potenciál Magic V3 změnit trh se skládacími telefony: "HONOR Magic V3 je nejtenčí dovnitř skládací smartphone na světě." Tato ocenění od uznávaných technologických autorit podtrhují úspěšný průnik společnosti HONOR na špičku technologie skládacích zařízení i skutečnost, že HONOR Magic V3 určuje v konkurenčním prostředí vlajkových zařízení nové standardy designu a funkčnosti.

Zájem předních technologických médií vyvolal na IFA 2024 také notebook HONOR MagicBook Art 14. Server XDA Developers vyzdvihl dokonalou rovnováhu mezi kvalitou displeje a inovativní odnímatelnou kamerou: "Tento nápad je geniálně jednoduchý přesně tím způsobem, který mě u výrobců vždycky potěší." Magazín Yanko Design obzvlášť zaujal průlomový inovativní design zařízení: "HONOR právě překonal výřez MacBooku od Apple v tom nejlepším možném stylu." Všechny tyto komentáře svědčí o nasazení společnosti HONOR na poli inovací a staví MagicBook Art 14 do čela konkurenčního trhu ultralehkých notebooků.

Nemalé uznání si na IFA 2024 vysloužil také tablet HONOR MagicPad 2, jehož výjimečné audiovizuální parametry a pokročilou technologii ochrany zraku ocenila špičková technologická média. Server Android Headlines se zaměřil na produktivitu a vizuální výkon: "Nový MagicPad 2 od značky HONOR představuje nejvýkonnější tablet se systémem Android na trhu." Portál Les Numeriques ocenil především strhující atmosféru produktivity a ocenil HONOR MagicPad 2 jako "špičkový tablet, využívající AI k podpoře produktivity."

Nadšené přijetí posledních novinek společnosti HONOR na veletrhu IFA 2024 je dalším důkazem jejího trvalého odhodlání posouvat hranice technologií a přinášet uživatelům skutečně výjimečné zážitky.

