Značka JAC představuje JAC PREMIUM: Roční all-risk pojištění za 1999 Kč

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  8:30
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Praha 1. října 2026 (PROTEXT) - Globální automobilový výrobce JAC Motors s více než šedesátiletou tradicí přináší na český trh nový exkluzivní program s názvem JAC PREMIUM. Tento balíček, vytvořený přímo importérem ve spolupráci s renomovaným partnerem ČSOB, zákazníkům nabízí bezkonkurenční výhody. Ke každému novému vozu JAC nyní mohou autorizovaní prodejci nabídnout komplexní pojistnou ochranu a nadstandardní doplňkové služby na celý první rok, a to za bezkonkurenčních 1999 Kč.

Jistota jako bonus k novému vozu

Program je navržen tak, aby zákazníkům usnadnil první rok provozu vozidla, zbavil je veškerých starostí spojených s administrativou a poskytl jim maximální jistotu na cestách.

Naším hlavním cílem je zvýšit hodnotu, kterou zákazník při koupi nového vozidla získává, a zároveň nabídnout prodejcům další velmi praktický argument při prodeji. Program JAC PREMIUM není jen o pojištění, ale o celkovém klidu. Zákazník získá jistotu, že je o něj v jakékoli nečekané situaci profesionálně postaráno,“ uvádí Dominik Ślusarczyk, Managing Director JAC pro Českou a Slovenskou republiku.

Co všechno program JAC PREMIUM zákazníkům přináší?

Za jednorázový poplatek pouhých 1 999 Kč získá majitel nového vozu na celý rok prémiový balíček, jehož vysoký standard garantuje právě silné zázemí a spolupráce s renomovanou společností ČSOB. Zahrnuje:

  • Povinné ručení: Zahrnuje vysoké limity plnění – 100 mil. Kč za škody na zdraví a 100 mil. Kč za škody na majetku a ušlý zisk.
  • Havarijní pojištění ALLRISK: Pojistná suma odpovídá kupní ceně vozidla se spoluúčastí 5 % (min. 5 000 Kč).
  • Pojištění všech skel: S limitem plnění 20 000 Kč.
  • Asistenční služby: S neomezeným limitem na odtah vozidla v případě dopravní nehody.
  • Úrazové pojištění: S limitem plnění 100 000 Kč.

Nadstandardní služby pro řešení krizových situací

Kromě samotného spolehlivého pojištění od ČSOB obsahuje JAC PREMIUM také praktickou pomoc při řešení nepříjemností spojených s provozem vozidla:

  • Právní pomoc: Jednou ročně (až 2 hodiny) může klient využít konzultaci u složitých pojistných událostí, jako jsou zahraniční škody nebo regresní řízení pojišťoven.
  • Koordinátor pojistné události: Až dvakrát do roka je klientovi k dispozici specialista, který mu pomůže s hlášením a kompletním vyřízením škody.
  • Překlady a tlumočení: Jednou ročně (až 2 hodiny) je k dispozici podpora při komunikaci s policií nebo nemocnicí v případě nehody či trestního řízení v zahraničí.

Široké portfolio vozů pro každou potřebu

Program JAC PREMIUM je dalším krokem v úspěšné ofenzivě značky JAC na českém a slovenském trhu. Nový balíček služeb a ochrany se stává obrovskou výhodou při pořízení prostorných SUV JS6 a JS8 Pro. Zákazníci tak odjíždějí od dealera nejen se skvěle vybaveným rodinným vozem, ale především s maximální jistotou a komplexní ochranou na cestách. Balíček JAC PREMIUM může využít každý zákazník, který si pořídí nové vozidlo značky JAC. Program je plně dostupný pro fyzické osoby, podnikatele (OSVČ) i firemní zákazníky.

Značka JAC však svým portfoliem pokrývá mnohem širší spektrum trhu a nabízí vozy skutečně pro každou potřebu. Vedle oblíbených SUV se zákazníci mohou u prodejců seznámit i s dalšími atraktivními modely osobních vozů, jako je městský elektromobil E30X s dojezdem až 374 km nebo elegantní liftback J7 Plus navržený v italském Miláně. Zásadní roli hraje pro automobilku rovněž užitkový segment. Pro zájemce o nekompromisní a odolné pracovní auto je připraven osvědčený pracant v podobě pick-upu JAC T8, na nějž navazuje absolutní vrchol nabídky – robustní pick-up JAC T9. Tento vlajkový model disponuje vznětovým motorem o výkonu 120 kW (163 k) s točivým momentem 400 Nm, osmistupňovou automatickou převodovkou ZF a pohonem 4×4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. 

Ať už hledáte pohodlné auto pro rodinu, stylový vůz do města nebo spolehlivého pracanta do náročného terénu, JAC Motors má skvělé řešení pro každého.

 

 

Zdroj: JAC Motors

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59409.

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