Značka KitKat letos slaví své devadesátiny, stárnout ale nehodlá. Představuje svou novou tabulkovou pochoutku.

KitKat je jednou z nejúspěšnějších značek Nestlé. Tyčinka přišla na trh v roce 1935 v Británii a ke svým kulatým narozeninám si dopřála výrazné omlazení. Nové tabulky KitKat staví na křupavých oplatkách, které jsou pro KitKat typické, a přináší jedinečný multisenzorický zážitek také díky jemným krémovým náplním a mramorované čokoládě, jež zaujme na první pohled. Nové KitKat tabulky překonávají pravidla konzervativnějšího segmentu tabulkových čokolád s cílem učinit jej atraktivnější pro mladší nakupující.

Nikola Skýpalová, brand manažerka pro KitKat Česká republika a Slovensko ve společnosti Nestlé, uvedla: „Chceme, aby si fanoušci KitKatu na konci dne našli chvilku pro sebe – prostor, kdy se mohou odpojit od pracovního režimu a plynule přejít do domácí pohody. Nová tabulka má ideální velikost, tvar i členění na snadno oddělitelné kousky, které se skvěle hodí ke sdílení s blízkými. KitKat byl vždy symbolem dobré pauzy – a touhle novinkou zveme všechny k vědomému přepnutí z "work mode" do "home mode". KitKat tabulky už přinesly svěží vítr do kategorie tabulkových čokolád i v jiných evropských státech, například ve Velké Británii, se příchuť Salted Caramel rychle zařadila mezi bestsellery. Věříme, že se jim bude stejně dobře dařit i v Česku a na Slovensku.”

KitKat tabulky mají 99 g a neobsahují žádná umělá barviva, aromata ani konzervační látky. Jsou vhodné i pro vegetariány.

Příchutě: