Značka LEPAS předvedla inteligentní parkování SIVP, Chery ukázala inovace napříč obory

Technologické portfolio Chery stojí na CheryMind, základním modelu vyvinutém speciálně pro fyzickou AI, a na vlastních čipech Ziwei, které přenášejí automobilové technologie za hranice běžných vozidel. Mezi hlavní body patřili roboti AiMOGA využívající ztělesněnou AI (embodied AI), autonomní mobilitní služby založené na robotaxi a integrovaná nabíjecí řešení. Značka LEPAS, prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, předvedla mimo jiné systém Super Intelligent Valet Parking (SIVP). S tím, jak automobilový průmysl směřuje k inteligentní a elektrické mobilitě, nabývá na významu schopnost uplatňovat technologie v různých oblastech a přizpůsobovat je místním trhům. Systém SIVP značky LEPAS ukázal, jak se tyto schopnosti mohou proměnit v praktický přínos pro uživatele.
Automobilové technologie za hranicemi vozu
Chery uplatňuje své technologie inteligentních vozidel v robotice, autonomním řízení a energetických sítích. Její inteligentní agent MoAgent plně vychází z automobilového dodavatelského řetězce a zahrnuje 70 % automobilových technologií z výzkumu a vývoje společnosti Chery. Roboti AiMOGA již působí ve více než 60 zemích a regionech a bylo dodáno přes 3000 kusů pro doprovodné a veřejné služby. Účelově postavené robotaxi úrovně 4 od Chery, integrované přímo z výroby a vybavené technologií inteligentního řízení Falcon Pilot, získalo certifikaci UN/ECE a je navrženo pro silniční podmínky ve více než 130 zemích a regionech. Příbuzné technologie se uplatňují také v osobních letounech eVTOL a v chytrém zemědělství, kde byl automatizovaný provoz ověřen na více než 66 000 hektarech zemědělské půdy. Technologie ultrarychlého nabíjení Volt-dragon a stanice V2G od Chery zároveň propojují solární energii, ukládání energie a megawattové nabíjení do místních mikrosítí, díky čemuž mohou elektromobily pomáhat vyrovnávat zatížení sítě. Řešení bylo nasazeno v areálu pro elektrická nákladní vozidla ve Španělsku a Chery plánuje do roku 2029 vybudovat po celém světě 20.000 stanic V2G.
Elegantní technologie usnadňují každodenní mobilitu
Mezi představenými inteligentními technologiemi ukázal systém Super Intelligent Valet Parking (SIVP) značky LEPAS, jak mohou inovace zjednodušit každodenní mobilitu. Díky kombinaci digitálního mapování a navigace v garážích s optimalizovanou fúzí senzorů umožňuje autonomní parkování ve vymezených uzavřených parkovacích prostorech. Uživatelé si mohou přivolat vůz z parkovacího místa pomocí aplikace v chytrém telefonu, nebo jej nechat u vjezdu do parkovacího zařízení, kde si vůz sám najde místo, naplánuje trasu a samostatně zaparkuje. Systém dokáže také vyhledávat volná místa a zajíždět do úzkých míst, což snižuje starosti s hledáním parkování i s nastupováním a vystupováním ve stísněných prostorech. SIVP bude nejprve nabízen u modelů včetně LEPAS L8 PHEV, s prioritním zavedením na vybraných trzích, včetně Blízkého východu.
LEPAS nabízí ucelenou škálu technologií parkovacích asistentů. Automatický parkovací asistent (APA) a dálkový parkovací asistent (RPA) jsou k dispozici v modelových řadách LEPAS L8, L6 a L4, doplněné o pokročilé asistenční systémy ADAS a funkci 540° Panoramic Transparent Imaging pro plynulou a spolehlivou pomoc při parkování. Ať už jde o hledání volného místa, zajíždění do úzkých míst, nebo o to, nemuset opakovaně nastupovat a vystupovat z vozu na rozpáleném slunci, tyto technologie berou parkování stres a vnášejí do každodenní mobility více klidu a pohodlí.
Od ztělesněné AI a energetických řešení V2G až po praktické využití SIVP – Chery přenáší své know-how z automobilového inženýrství do nových oblastí. Tyto technologie, postavené na CheryMind a čipech Ziwei, se rozšiřují do mobility, energetiky i každodenního života. Nad rámec jednotlivých vozidel či funkcí rozvíjí Chery udržitelný přístup k zavádění technologií, podložený spolehlivým inženýrstvím a navržený tak, aby splňoval potřeby globálních trhů a zároveň se přizpůsoboval místním předpisům a infrastruktuře.
Značka LEPAS plánuje vstoupit na trhy České republiky, Dánska, Maďarska, Slovenska a Švédska v první polovině roku 2027. Na základě svých stávajících mezinárodních partnerství buduje vztahy na těchto trzích a vítá další příležitosti ke spolupráci, aby přinesla elegantní mobilitu dalším evropským zákazníkům.
Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodeji a servisu budou oznámeny později.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.
#TogetherInElegance / Společně v eleganci
#LEPASGlobalElegantLifestyleWeek2026 / Globální týden elegantního životního stylu LEPAS 2026
#LEPASGlobalJourneyOfElegantDriving #LEPASL6EV / Globální cesta elegantní jízdy LEPAS / LEPAS L6 EV
#WorldPremiereOfTheLEPASConceptCar #LEPASAllNewConceptCar / Světová premiéra koncepčního vozu LEPAS / Zcela nový koncepční vůz LEPAS
#GlobalEleganceNight #GlobalCoCreation #GlobalPartner #UserSummit / Globální večer elegance / Globální společná tvorba / Globální partner / Uživatelský summit
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59785.