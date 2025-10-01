Značka Nespresso představuje první kávu, která má certifikaci Regenerative od Rainforest Alliance

8. září organizace Rainforest Alliance představila svůj nový standard regenerativního zemědělství a certifikaci, již bude udělovat pěstitelům, kteří splní komplexní soubor podmínek[1]. Nespresso se stává první značkou, která nakupuje kávu s certifikací Regenerative, a to mimo jiné z farmy Yamiletha Chacóna na Kostarice. Certifikaci získali i další pěstitelé na Kostarice a v Mexiku, kteří brzy budou mít možnost používat novou certifikační značku. Tato značka se začne objevovat na kávách Nespresso od roku 2026.
Hrozba, kterou pro pěstování kávy představuje změna klimatu, je zjevná – rostoucí globální teploty způsobují nestabilitu počasí a umožňují šíření škůdců a chorob. Ve 33 % půdy na Zemi už proběhla degradace a do roku 2050 bude pravděpodobně degradováno přes 90 %[2]. S touto situací ale může pomoci zemědělství, které umožňuje obnovit základní přírodní funkce a zároveň zlepšovat živobytí pěstitelů. To je podstata regenerativního zemědělství. Regenerativní postupy, jako je například vysazování stromů poskytujících stín, může dokonce zlepšit kvalitu kávy Arabica[3], jež je zvlášť citlivá na výkyvy teplot a narušení pravidelnosti srážek.
Kostarický pěstitel kávy Yamileth Chacón uvedl: „Rozdíl, který přináší regenerativní zemědělství, je jasně patrný. Na stromech vidíte víc listí a v okolí je víc zeleně a víc zvířat.“
Už téměř 40 let organizace Rainforest Alliance spolupracuje s pěstiteli, firmami a místními komunitami po celé planetě, aby prosazovala udržitelné zemědělství. Značka Rainforest Alliance je známá po celém světě – ve Spojených státech si ji vybavuje každý třetí spotřebitel, a ve Velké Británii je to přes 80 %. Více než polovina lidí uvádí, že budou více důvěřovat produktu, který nese pečeť zelené žáby Rainforest Alliance (IPSOS, 2025).
V posledních letech organizace ve spolupráci s pěstiteli, partnery a odborníky vyvinula svůj nový standard regenerativního zemědělství. Tento standard, který se v této počáteční fázi vztahuje pouze na kávu, odpovídá mezinárodním a místním požadavkům na ekologickou certifikaci. Nová certifikační pečeť má pomoci společnostem i pěstitelům měřit výsledky regenerativního zemědělství, zvyšovat odolnost vůči změnám klimatu a odlišit se od konkurence v rychle se měnícím regulačním a spotřebitelském prostředí.
Generální ředitel Rainforest Alliance Santiago Gowland uvedl: „Náš nový standard regenerativního zemědělství, který vychází ze čtyř desítek let zkušeností s udržitelným zemědělstvím, v sobě propojuje vědeckou preciznost s osvědčenou regenerativní praxí upravenou pro konkrétní plodiny a regiony. Naším cílem je urychlit přechod na nový model zemědělství, který pomáhá chránit, obnovovat a regenerovat ekosystémy, na nichž všichni závisíme. Nové označení pomůže spotřebitelům tuto změnu podpořit tím, že budou moct snadno identifikovat certifikované produkty farem, které používají regenerativní techniky. Pěstitelům certifikace nabízí uznávané externí potvrzení jejich úsilí, lepší přístup na trh a vyšší hodnotu kávy, přičemž zároveň budují udržitelnější budoucnost pro člověka i přírodu.“
Organizace Rainforest Alliance si jako ambiciózní cíl stanovila do roku 2030 podpořit 100 milionů pěstitelů a dalších pracovníků v zemědělství v přechodu na udržitelnější formy živobytí a regenerativní postupy.
Nespresso je první značkou kávy, která nakupuje kávu s certifikací Rainforest Alliance Certified Regenerative.
Značka Nespresso má se zaváděním regenerativních postupů ve velkém měřítku rozsáhlé zkušenosti. Již více než dvacet let značka Nespresso buduje vztahy s pěstiteli kávy na celém světě, aby chránila přírodu a život v regionech, kde se káva pěstuje, a posilovala odolnost místních komunit.
První kávy Nespresso s novým označením Regenerative se začnou prodávat v roce 2026.
Jérôme Perez, ředitel pro udržitelnost ve společnosti Nespresso, uvádí: „Jsme hrdí na to, že jsme se stali první značkou, která nakupuje kávu s certifikací Rainforest Alliance Certified Regenerative. Je to symbol našeho závazku přispívat k vyváženosti, odolnosti a přitom produktivitě přírody v regionech, kam sahá náš dodavatelský řetězec, což je nezbytné pro ochranu budoucnosti kvalitní kávy na celém světě a komunit, které na ní závisejí. Doufám, že tato certifikace bude pro ostatní značky motivací k tomu, aby také podpořily pěstitele kávy v jejich přechodu na regenerativní zemědělství, a zároveň zvýší mezi spotřebiteli povědomí o tom, jaké výhody přináší nákup produktů z farem, jež zavedly postupy regenerativního zemědělství.“
Tento krok je významným milníkem v partnerství značky Nespresso s organizací Rainforest Alliance, jež začalo už před více než 20 lety spoluprací na tvorbě programu Nespresso AAA Udržitelnosti kvality™. V roce 2022 značka Nespresso pomohla organizaci Rainforest Alliance při vývoji metodologie Rainforest Alliance Regenerative Coffee Scorecard, která drobným pěstitelům kávy pomáhá s přechodem na regenerativní zemědělství a která položila základy tomuto novému standardu.
O společnosti Nestlé Nespresso SA Nestlé Nespresso SA je průkopníkem a všeobecně uznávaným předním hráčem v oblasti porcované kávy nejvyšší kvality. Společnost spolupracuje s více než 168,550 farmáři v 18 zemích prostřednictvím programu AAA Udržitelnosti kvality™, jehož cílem je zavádět na plantážích a v jejich okolí udržitelné postupy. Tento program, který byl spuštěn ve spolupráci s nevládní organizací Rainforest Alliance v roce 2003, pomáhá zlepšit výnosnost i kvalitu sklizně, zajišťuje udržitelnou dodávku kvalitní kávy a zlepšuje životy pěstitelů i jejich komunit.
V roce 2022 značka Nespresso získala certifikaci B Corp™ a připojila se tak k mezinárodnímu hnutí více než 9 700 společností s ambiciózními cíli, které splňují vysoké standardy sociální a ekologické zodpovědnosti a transparentnosti.
Společnost Nespresso se sídlem ve švýcarském Vevey je přítomna v 96 zemích a má více než 14 000 zaměstnanců. V roce 2024 provozovala celosvětovou maloobchodní síť 818 butiků. Více informací naleznete na firemních stránkách Nespresso: www.nestle-nespresso.com.
O Rainforest Alliance
Rainforest Alliance je mezinárodní nezisková organizace, která má za cíl obnovit rovnováhu mezi lidmi a přírodou, abychom mohli spolu žít v harmonii. Je aktivní v 62 zemích a propojuje komunity pěstitelů i obyvatel lesů, společnosti, vlády, zástupce občanské společnosti a miliony spotřebitelů, aby přinesla pozitivní změnu v některých z nejvýznamnějších regionů a globálních dodavatelských řetězců světa. Rainforest Alliance se věnuje komunitním projektům i práci v terénu stejně jako poradenské činnosti, jejichž cílem je zlepšit situaci na trhu důsledným zaměřením na pěstitele a obyvatele lesů. V roce 2024 organizace Rainforest Alliance spolupracovala s téměř 8 miliony pěstiteli a dalšími zaměstnanci v zemědělství a více než 7 850 firmami. Miliony spotřebitelů na celém světě znají značku Rainforest Alliance z více než 40 000 svých oblíbených produktů. Aby aliance urychlila svou činnost a zvýšila její dopad, chce do roku 2030 spolupracovat s více než 100 miliony pěstiteli.
