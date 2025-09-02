Značka přístavního kontejnerového zařízení společnosti RAINBOWCO prochází strategickou modernizací s cílem posílit globální konkurenceschopnost v oblasti špičkové výroby

Po této změně se portfolio produktových značek společnosti RAINBOWCO zaměří na dvě hlavní značky: „GENMA" a „KOCH". Společnost RAINBOWCO byla založena v roce 2003 a provozuje pět výrobních závodů po celém světě s více než 3600 zaměstnanci. V roce 2024 vykázala tržby přesahující 1 miliardu dolarů. Její přístavní kontejnerové zařízení vyrábí společnost Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd. (RIC), stoprocentní dceřiná společnost RAINBOWCO se sídlem v čínském Tchaj-cchangu.
Od zahájení strategického partnerství s globálním gigantem v oblasti zařízení Cargotec v roce 2004 se společnost RAINBOWCO neustále rozvíjí v odvětví přístavního zařízení:
• 2012: Založení společného podniku s Cargotec v Tchaj-cchangu, který se zabývá návrhem, výrobou a globálními službami pro těžké přístavní jeřáby Kalmar v rámci strategie dvou značek: KALMAR a GENMA.
• 2020: Společný podnik dokončil strategickou restrukturalizaci a byl přejmenován na RIC, čímž optimalizoval provoz a prohloubil lokalizaci.
• 2022: Společnost RIC získala globální práva duševního vlastnictví na těžké přístavní jeřáby Kalmar a uvedla na trh společnou značku GENMA-KALMAR, aby spojila technologické síly a expandovala na globální, vysoce náročné trhy.
• 2025: Strategie značky je vylepšena, GENMA se stává hlavní značkou pro kontejnerové přístavní stroje a otevírá novou kapitolu v globální výrobě špičkových zařízení.
Pan Martin Wu, generální ředitel společnosti RAINBOWCO, uvedl: „Společnost RAINBOWCO se i nadále věnuje sektoru špičkových zařízení. Tato změna značky je významným milníkem v naší globální strategii. Budeme i nadále rozšiřovat svou globální výrobní působnost a prohlubovat lokalizované servisní sítě, abychom mohli zákazníkům po celém světě poskytovat efektivní a inteligentní řešení."
Globální partneři jsou srdečně zváni, aby si vyzkoušeli nejnovější technologické inovace společnosti GENMA na:
• TOC (Konferenci o provozu kontejnerových terminálů) Afrika 2025: 17.–18. září, Maroko (stánek: GENMA SOLUTIONS_B10)
• TOC Severní a Jižní Amerika 2025: 21.–23. října, Panama (stánek: GENMA SOLUTIONS_E6)
• TOC Asie 2025: 25.–26. listopadu, Singapur (stánek: GENMA SOLUTIONS_C10)
