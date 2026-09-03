Značkaři Pražských služeb pracují často jen pár metrů od projíždějících vozidel

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  8:00
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Praha 3. září 2026 (PROTEXT) - Bezpečnost a řád jdou na silnicích ruku v ruce celoročně, přesto představuje přelom srpna a září pro pracovníky dopravního značení Pražských služeb velmi náročné období. Obnovit musejí nejen řadu přechodů a značek v blízkosti škol a školek, ale zároveň také přechodné značení různých uzavírek. Činnosti prováděné na základě smlouvy a pokynů Technické správy komunikací hlavního města Prahy představují fyzicky i psychicky náročnou práci za plného provozu. Pražské služby se proto rozhodly profesi značkaře přiblížit veřejnosti v novém edukativním videu.

Prázdniny jsou u konce a začátkem nového školního roku se do ulic tradičně vracejí řidiči i školáci. Pracovníci dopravního značení Pražských služeb proto v těchto dnech obnovují především přechody a značky v blízkosti vzdělávacích zařízení. Široký záběr jejich činností začíná u projekčních prací, pokračuje přes tisk i polepy značek, návěstí či objízdných tras a končí samotnou instalací v terénu. Všechny tyto úkony vyžadují absolutní soustředění a přesnost.

Nejdůležitějším prvkem práce značkařů je přitom bezpečnost, zatímco pomáhají dávat silničnímu provozu pevný řád. „Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s dvacetikilogramovými značkami i podstavci, které váží až třicet kilogramů,“ přibližuje generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a dodává: „Jako odpovědný zaměstnavatel si jejich náročné práce vážíme a snažíme se jim vytvářet stabilní zázemí.“

Součástí dopravního značení Pražských služeb je také stálá havarijní služba. Ta funguje v režimu 24/7, přičemž specializované týmy drží pohotovost 365 dní v roce a okamžitě vyjíždějí k dopravním nehodám nebo například haváriím inženýrských sítí, kde je nutné bezodkladně usměrnit provoz. „Podstatné je však připomenout, že jsme jen jedním z dodavatelů těchto služeb. Kromě nás uvidíte po městě i jiné firmy, řízené Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, která zadává a koordinuje údržbu z pozice organizátora a správce komunikace ze zákona,“ říká ředitel závodu Úklid a čištění komunikací Pražských služeb František Hodan.

Značkaři Pražských služeb pracují na chodnících, silnicích i na dálnicích často za plného provozu, kde kolem těsně projíždějí osobní auta, autobusy i kamiony. Musí proto postupovat s maximální obezřetností a předvídat chování druhých. Stačí jediný špatný krok nebo nepozorný řidič a následky mohou být fatální. „Novým edukativním videem chceme kolegům poděkovat a zároveň ukázat, že jde o profesi, bez níž by se žádné moderní město neobešlo. V neposlední řadě pak prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti, až zase příště pojedou kolem pracovníků dopravního značení,“ uzavírá tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.

Vedle stálého a přechodného značení zajišťují Pražské služby také mobilní oplocení pro městské, sportovní nebo kulturní akce. Dále provádějí například i nezbytnou specializovanou projektovou činnost, včetně zajištění schvalování dokumentace k dopravnímu značení na příslušných úřadech.

 

Zdroj: Pražské služby

 

Kontakt:

Alexandr Komarnický

Pražské služby, a.s.

E-mail: alexandr.komarnicky@psas.cz

www.psas.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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