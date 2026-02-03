Značky P&G budou na zimních olympijských a paralympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině poskytovat špičkové výrobky a služby pro domácnost a osobní péči více sportovcům, než kdykoli předtím

Cincinnati 3. února 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - • Společnost P&G představuje „Champions Clubhouse“. Jedná se o první zařízení svého druhu v centru největší olympijské a paralympijské vesnice, které sportovcům nabízí exkluzivní služby a produkty značek jako Gillette®, Head & Shoulders®, Tampax® a Gillette Venus.®

• Každý sportovec obdrží uvítací balíček s nejvýkonnějšími P&G produkty, včetně First Aid Beauty®, Oral-B® a SK-II®, aby při závodech vypadal a cítil se co nejlépe.

• Dvacet pět značek P&G, včetně Bounty®, Dash®, Lenor®, Puffs® a Swiffer®, se propojuje i s fanoušky prostřednictvím svých partnerství a kampaní.

Společnost Procter & Gamble (NYSE: PG), celosvětový partner olympijských a paralympijských her, dnes v olympijské vesnici v Miláně otevřela dveře „Champions Clubhouse“, kde nabízí širokou škálu pop-up zážitků a služeb pro sportovce, které připravily značky P&G. Jedná se o součást plánu společnosti poskytnout přibližně 3500 aktérům zimních sportů špičkové produkty po celou dobu trvání zimních olympijských a paralympijských her v Miláně a Cortině 2026.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20260202673584/cs/

Služby pro sportovce v Miláně a Cortině

Poprvé v historii olympijských a paralympijských her bude Champions Clubhouse, který se nachází v olympijské i paralympijské vesnici, nabízet sportovcům na míru šité zážitky a služby, aby je podpořil v jejich snaze podávat co nejlepší výkony – stejně jako to každý den dělají značky P&G. Mezi aktivity patří:

• Head & Shoulders Scalp & Hair Studio: Prémiová péče o vlasy a vlasovou pokožku s personalizovanou analýzou, mytím, masáží a stylingem, aby se sportovci cítili sebejistě předtím, než se ocitnou v centru pozornosti.

• Gillette Barber Shop: Personalizované holení a péče o vousy od GilletteLabs a King C. Gillette, aby sportovci vypadali dobře a byli připraveni na výkon.

• Tampax BraidBar: Služby pletení copánků pro posílení sebevědomí, vzorky produktů a živý DJ, kteří vytvoří energizující zážitek před soutěží.

• Gillette Venus Apres Shave: Útulné útočiště inspirované lyžařskou chatou, které nabízí dárkové výrobky a bar s horkou čokoládou.

• Oslava čínského Nového roku: Precizní holení Gillette, mytí a styling vlasů Pantene a Head & Shoulders, tradiční čínské zvyky a dárky.

• Champions Challenge: Energické herní souboje, bitvy influencerů a interaktivní výzvy pro sportovce s produkty značek P&G.

• MiCo to SoCal: Odpočítávání do LA2028: Oslavte závěr zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 a navoďte atmosféru LA28 letními hrami inspirovanými sportem.

Všem sportovcům účastnícím se zimních olympijských a paralympijských her poskytuje P&G také exkluzivní uvítací balíček s nejkvalitnějšími produkty P&G, které jim zajistí pohodlí, sebevědomí a péči během her. Sportovci si užijí prémiové produkty, které jim zpříjemní zážitek, a to:

• Luxusní sada esencí SK-II Heritage PITERA™ Essence Kit

• First Aid Beauty – ultra regenerační krém

• Native® Italian Vanilla Gelato deodorant, nová vůně

• Head & Shoulders – šampon Classic Clean

• Oral-B – zubní pasta a dentální nit

• Dash a Lenor – prací prostředek a vonné kuličky

Kromě uvítacího balíčku budou značky P&G poskytovat bezplatné produkty a služby, které uspokojí každodenní potřeby sportovců a zaměstnanců, kteří bydlí v olympijské a paralympijské vesnici, a to:

• Prostředky na praní značek Dash a Lenor: Všichni sportovci v olympijské a paralympijské vesnici zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 zažijí vynikající čisticí výkon při praní svého oblečení a dresů v prádelnách, kde budou používat bezplatné produkty značek Dash a Lenor, oficiálních pracích prostředků pro Milán a Cortinu 2026.

• Sada Pampers Little Champions: Ve spolupráci s rodiči sportovců, Mezinárodním olympijským výborem (IOC), Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) a organizačním výborem pro Milán a Cortinu připravila značka Pampers® sadu pro sportovce, kteří na olympiádu cestují se svými malými dětmi. Sada obsahuje prémiové plenky, ubrousky a další dárky na podporu jejich malých šampionů.

• Ochrana během menstruace: Always® a Tampax® poskytnou produkty pro ochranu během menstruace na toaletách v olympijské a paralympijské vesnici.

„Konzistence pro mě znamená jistotu,“ řekla Mikaela Shiffrinová, alpská lyžařka z USA a trojnásobná olympijská medailistka. „Když je můj den podpořen stejnými základními produkty společnosti P&G, které používám a kterým důvěřuji každý den, vytváří to kontinuitu, a to i v intenzivním a nepředvídatelném prostředí, jakým jsou olympijské hry. Díky tomu se méně rozptyluji, mám jasnější mysl a prostor soustředit se na to, abych závodila co nejlépe.“

Značky P&G se inspirují nejlepšími sportovci světa

Více než 25 značek společnosti P&G po celém světě také spustí online a v obchodech kampaně inspirované olympijskými a paralympijskými hrami, spolu s partnerstvími s předními sportovci, které zdůrazní špičkové produkty podávajícími ty nejlepší výkony – stejně jako olympionici a paralympionici. Mezi sportovními partnery jsou například:

• Hvězda krasobruslení Alysa Liu, USA, partnerka značky Venus

• Olympijské naděje a bratři Jack Hughes (hokej, USA) a Quinn Hughes (hokej, USA), partneři značky Bounty®

• Devítinásobná paralympijská zlatá medailistka Oksana Masters (para běžecké lyžování, USA), partnerka několika značek P&G

• Stříbrná olympijská medailistka Francesca Lollobrigida, rychlobruslení, Itálie, spolupracující se značkami Head & Shoulders, Dash a Ambipur®

• Dvojnásobná zlatá medailistka Anna Gasser, snowboarding, Rakousko, spolupracující se značkami P&G, včetně Pantene, Oral-B a Venus

• Paralympionik Giuseppe Romele, para běžecké lyžování, Itálie, spolupracující se značkami P&G, včetně Head & Shoulders, Swiffer a Oral-B

• Nadějná paralympijská reprezentantka Audrey Pascual, para alpské lyžování, Španělsko, partnerství se značkami P&G včetně Zzzquil®, Oral-B a Ariel®

„Pro Milán a Cortinu 2026 jsou naše značky i nadále inspirovány odhodláním a vynikajícími výkony nejlepších sportovců světa,“ komentoval Marc Pritchard, ředitel pro značky společnosti P&G. „Stejně jako sportovci neúnavně pracují na tom, aby podali špičkový výkon, když na tom nejvíce záleží, naše nejvýkonnější produkty pro domácnost a osobní péči pomáhají sportovcům, fanouškům a domácnostem soustředit se na dosažení toho nejlepšího – na olympijské nebo paralympijské scéně i v každodenním životě.“

Rozšiřování přístupu a inkluze do para sportu v celé Itálii

Jako dlouholetý partner paralympijského hnutí je společnost P&G se svými značkami hrdá na to, že podporuje přístup ke sportu a každodenní inkluzi v hostitelské zemi her.

• Podpora přístupu ke sportu pro zdravotně postižené: Společnost P&G Italy přispívá konkrétními iniciativami zaměřenými na podporu a usnadnění přístupu ke sportu pro mladé lidi se zdravotním postižením, podporu zdravého životního stylu a posilování inkluze a socializace. K těmto iniciativám patří vytváření nástrojů, které pomáhají lidem se zdravotním postižením najít sportovní organizace, podpora školních akcí propagujících paralympijského ducha a občanskou výchovu, darování vybavení, bezplatné sportovní kurzy a mnoho dalších.

• Investice do vzdělávání a inkluze mládeže: Díky spolupráci mezi společnostmi P&G a Fondazione Milano Cortina v rámci vzdělávacího programu Gen26 se program I'mPOSSIBLE nyní dostává do italských škol. Globální vzdělávací sada nástrojů vyvinutá Mezinárodním paralympijským výborem („International Paralympic Committee“, IPC) poskytuje učitelům informativní a praktické nástroje pro zvyšování povědomí o paralympijském hnutí a zpřístupnění a inkluzi tělesné výchovy.

O programu společnosti P&G pro olympijské a paralympijské hry

Společnost P&G je od roku 2010 celosvětovým partnerem Mezinárodního olympijského výboru (IOC) a od roku 2020 drží globální práva u Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) prostřednictvím her LA28. Společnost P&G a její značky spolupracují s více než 500 sportovci z 37 sportovních odvětví a 17 zemí a oslavují jejich odhodlání být nejlepšími, stejně jako se značky společnosti P&G zavázaly poskytovat špičkový výkon lidem, kteří na ně každý den spoléhají.

O společnosti Procter & Gamble

Společnost P&G slouží spotřebitelům po celém světě s jedním z nejsilnějších portfolií důvěryhodných, kvalitních a vedoucích značek, mezi které patří Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks a Whisper. Společnost P&G působí v přibližně 70 zemích po celém světě. Nejnovější zprávy a informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na stránkách https://www.pg.com. Další zprávy o společnosti P&G najdete na stránkách https://www.pg.com/news.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260202673584/cs/

Kontakty:

P&G: Jeannie Tharrington (tharrington.jm@pg.com)

MMK+: Elisabeth McClure (Elisabeth.Mcclure@omc.com)

Zdroj: Procter & Gamble

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

