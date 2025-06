Známe vítěze IX. ročníku Ekonomické olympiády!

Vítězem Ekonomické olympiády 2025 se stal Jan Lebeda z Biskupského gymnázia, církevní základní školy, mateřské školy a zákl. umělecké školy Hradec Králové. Na druhém místě se umístil Štěpán Drábek z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a na třetím místě se umístil Pavel Urbanec z Gymnázia Dačice. Do Ekonomické olympiády se letos zapojilo rekordních více než 31.000 studentů, z nich do krajských kol postoupilo 1461.

Pražského finále, které se konalo 10. června v ČNB, se účastnilo 50 finalistů. Pět nejlepších bude reprezentovat Česko na srpnovém mezinárodním finále Ekonomické olympiády v Řecku.

Finálový den v ČNB měl i doprovodný program. První diskuzní panel se zástupci partnerů soutěže nesl název „Kyberbezpečnost“. Panel moderovala Martina Bacíková, zakladatelka INEV. Zabýval se otázkou, jak se mohou studenti lépe chránit a bezpečně fungovat v online světě.

Druhý panel nesoucí název „USA vs. Evropa – současná situace“ moderovala Barbora Krempaská z Friedrich Naumann Foundation. V panelu diskutovali Libor Žídek (katedra ekonomie ECON MUNI) a David Anthony Procházka (vedoucí katedry School of Business and IT na UNYP).

Program finálového dne v ČNB dále doplnilo úvodní slovo víceguvernérky ČNB - Evy Zamrazilové, přednáška Jana Vejmělka z Komerční banky s názvem „Obchodní války a reakce finančních trhů“, rozhovor Martiny Bacíkové s Petrem Jedličkou z České asociace pojišoven (ČAP) na téma pojistné matematiky, přednáška Petra Matlacha „Z Praxe rovnou do výuky: Jak udělat z pojišovnictví atraktivní téma výuky“ a konečně představení spolku absolventů Ekonomické olympiády – ECONET jeho místopředsedou, Martinem Kylarem. Vedle vítězů Ekonomické olympiády byli navíc vyhlášeni i vítězové ceny ČAP a UNYP.

Cenu ČAP vyhrál Jaroslav Filinger za napsání nejlepší eseje, která byla součástí finálového testu. Získal za ni 10.000 Kč a stហve společnosti Kooperativa.

Cenu UNYP vyhrál Pavel Urbanec na základě nejlepšího zodpovězení bonusové otázky v angličtině. Urbanec vyhrál studijní stipendium na UNYP.

O Ekonomické olympiádě

Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a financí pro středoškoláky v Česku. Nyní je rozšířená do více než 30 zemí světa. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a podporovat nadějné budoucí ekonomy. Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV), která vytváří zázemí pro studium a výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické a finanční gramotnosti ve společnosti.

