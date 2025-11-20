Známe vítěze národního kola Quality Innovation Award 2025

Soutěž dává firmám i institucím možnost porovnat své inovace v mezinárodním kontextu. Hodnotí se především originalita řešení, jeho využitelnost, účinnost a přínos pro zákazníka. V České republice zastupuje Quality Innovation Award právě Česká společnost pro jakost, odborným partnerem je Asociace inovačního podnikání ČR.
„České firmy se inovací rozhodně nebojí. Naopak, často patří k nejlepším v tom, jak dokážou své nápady proměnit v praxi. Je skvělé vidět, kolik originálních řešení s reálným dopadem na průmysl i společnost u nás vzniká,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.
Vítěz v kategorii Podnikatelský sektor – Velké podniky
Škoda Auto a.s. – Automatizace kontrolních činností pomocí Computer Vision
Automobilka Škoda Auto uspěla s inovací využívající umělou inteligenci a kamerové systémy Computer Vision (CV) k automatizaci kontroly kvality ve výrobě. Systém dokáže v reálném čase detekovat vady komponentů a produktů, vyhodnocovat data, a přispívá tak ke zvýšení kvality, efektivity i objektivity kontroly. Automatizace eliminuje lidské chyby, šetří náklady a snižuje environmentální dopady díky nižší spotřebě energie a menšímu množství odpadu.
Vítěz v kategorii Podnikatelský sektor – Malé a střední podniky
ŠMT a.s. – Víceúčelový horizontální soustruh SR1000
Společnost ŠMT získala ocenění za vývoj víceúčelového horizontálního soustruhu SR1000 určeného pro komplexní obrábění rotačních obrobků o hmotnosti až 16 tun a průměru 1300 mm. Stroj umožňuje kombinovat soustružení, frézování i broušení v jednom pracovním cyklu. Inovace přináší modulární konstrukci, integraci digitálního dvojčete a nejmodernější CNC systémy, které umožňují simulaci výroby, optimalizaci NC programů a minimalizaci rizika kolizí. Řešení zvyšuje přesnost, flexibilitu a ekonomickou efektivnost výroby.
Vítěz v kategorii Odpovědné & obnovitelné inovace – Inovace s environmentálním zaměřením
ECM System Solutions s.r.o. – Marfee
Projekt Marfee představuje chytré zařízení umožňující efektivní komunitní sdílení elektřiny mezi domácnostmi. Plug & play jednotka automaticky řídí, kdy a kolik energie se sdílí, aby byl zajištěn přínos pro dárce i příjemce. Inovace propojuje hardware, software a datové řízení s online platformou ECM Marfy, která umožňuje uživatelům sledovat výrobu, spotřebu i sdílení energie v reálném čase. Řešení podporuje využívání obnovitelných zdrojů, snižuje energetické ztráty a přináší dostupnou alternativu k centralizovaným distribučním sítím.
O soutěži Quality Innovation Award
Mezinárodní cena inovací Quality Innovation Award vznikla ve Finsku v roce 2007 a dnes se jí účastní více než 20 zemí světa. Cílem soutěže je podporovat inovace, které mají prokazatelný dopad na kvalitu života, průmyslový rozvoj i udržitelnost.
Národní kola zajišťují partnerské organizace v jednotlivých zemích, vítězové postupují do mezinárodního finále, kde se jejich projekty porovnávají s nejlepšími světovými inovacemi.
V České republice soutěž zaštiťuje Česká společnost pro jakost (ČSJ), která již více než 30 let podporuje rozvoj kvality, inovací a udržitelnosti v podnicích i institucích veřejného sektoru.
Zdroj: Česká společnost pro jakost
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT