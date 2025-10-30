Znovín Znojmo má nového vlastníka. Zároveň vznikl nový vinařský holding ZWG.WINE s českým managementem i kapitálem

Znojmo 30. října 2025 (PROTEXT) - Vinařství Znovín Znojmo změnilo 29. října 2025 vlastníka. Zůstává dále v českých rukou a s novým kapitálem a posíleným managementem získává prostor na další rozvoj a investice. Znovín Znojmo, spadající nově pod ZWG.WINE, se řadí mezi největší tuzemské producenty. Po akvizici Znovínu Znojmo se holding ZWG.WINE stává jedním ze tří nejvýznamnějších vinařských subjektů v České republice zpracovávajících domácí suroviny. V součtu nyní hospodaří na téměř 1000 hektarech vinic.

Holding ZWG.WINE vznikl v říjnu 2025 jako zastřešující projekt pro rozvoj předních moravských vinařství. Spadají pod něj vinařství LAHOFER, WALDBERG, HANZEL a nově též Znovín Znojmo. Cílem nově vzniklého subjektu je vytvořit stabilní zázemí pro rozvoj silných moravských vinařských značek, které si zachovávají vlastní identitu, ale mohou společně růst, sdílet know-how a posílit své postavení na trhu.

„Rozhodnutí k nákupu Znovínu Znojmo bylo pro nás logickým krokem. Znovín je přirozenou součástí znojemského regionu, která si zaslouží stabilní budoucnost. Vnímáme ho jako silnou tradiční značku s velkým potenciálem, kterou chceme rozvíjet, nikoli zásadně měnit,“ říká Stanislav Lancouch, jednatel a spolumajitel ZWG.WINE.

Znovín vlastní rozsáhlé vinice – přibližně 500 hektarů, včetně proslulé tratě Šobes. Díky novým vlastníkům získá kapitál, posílení vedení a synergie, které umožní rychleji reagovat na změny na trhu. Jedním z důležitých kroků bude také optimalizace nákladové struktury a efektivnější řízení provozů.

Domácí kapitál, zkušený tým

Jde o čistě českou investici – nejde o zahraniční kapitál ani anonymní fondy. ZWG.WINE vznikl jako dlouhodobý projekt českých vlastníků spojených s vinařstvími LAHOFER, WALDBERG a HANZEL. Součástí transakce, kterou pro ZWG.WINE zajišťovala společnost CCF ze skupiny CUSTODIO, je celý provoz Znovínu, včetně výroby, vinic, provozů, skladů a značky samotné.

Jednou z výrazných tváří nového holdingu bude Miroslav Majer, známý v českém vinařství zejména jako zakladatel společnosti DAVINUS. Ta funguje jako négociant – tedy obchodník s vínem, který spolupracuje s vinaři, podílí se na finální výrobě a prodává vína pod vlastní značkou. Do ZWG.WINE nyní nastupuje na pozici obchodního ředitele.

Každé vinařství si zachová svůj styl, výrobu, sklepmistra i okruh zákazníků, ale budou mít společné strategické vedení a ekonomické zázemí. „Znovín staví na dlouhé tradici, historii a hlubokém vztahu k regionu. Má navíc silné vazby na turismus a komunitu, a ty chce holding dále posilovat. Zážitky spojené s vínem budou součástí naší identity,“ říká Miroslav Majer, nový obchodní ředitel ZWG.WINE.

„Chceme navázat na silné stránky Znovínu, ale rozvíjet je moderním způsobem, který odpovídá dnešnímu trhu. Řízení výroby a produkce zůstávají beze změn, postupně budeme vytvářet holdingovou strukturu ZWG.WINE, která zajistí synergie, ale zachová individualitu každé značky,“ říká Stanislav Lancouch a dodává: „Aktuálně neplánujeme žádné zásadní změny, portfolio Znovínu zůstává, ceny se nemění, zaměstnanci zůstávají. Plánované investice se budou týkat modernizace provozů, obnovy vinic, digitalizace procesů a logistiky. Zároveň zůstane zachován tradiční přístup ke zpracování vína – nebudeme měnit to, co velmi dobře funguje.“

 

 

 

