ZOE Energy Group urychluje strategii lokalizace v Evropě díky nové továrně, vylepšenému obchodnímu modelu a podepsání významných zakázek během intenzivního partnerského summitu

Autor:
  15:00
Šanghaj 31. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost ZOE Energy Group úspěšně zakončila čtyřdenní program návštěvy a výměny pro své evropské partnery přímo ve svém sídle, který znamenal významný pokrok v její strategii lokalizace v Evropě, vylepšení distribučního modelu a získání zakázek.

Program byl navržen tak, aby evropským delegátům poskytl komplexní přehled o úhrnných schopnostech společnosti ZOE Energy ze základní úrovně. Součástí programu byly prohlídky vlajkových zařízení společnosti ZOE Energy:

• Centrum výzkumu a vývoje v oblasti skladování energie v Čchang-čou, které představuje technologické inovace a schopnosti společnosti v oblasti vývoje produktů.

• Továrna na inteligentní výrobu v Ťia-singu, která demonstruje pokročilé automatizované výrobní procesy zajišťující kvalitu a škálovatelnost.

• Provozní fotovoltaická a akumulační elektrárna Pching-tchang v Kuej-čou, která nabízí hmatatelný důkaz odborných znalostí společnosti ZOE Energy při realizaci rozsáhlých integrovaných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

• Strategická setkání a prezentace v sídle společnosti ZOE Energy Storage v Šanghaji, která umožnila hloubkové diskuse o tržních strategiích a technické spolupráci.

Vrcholem summitu byla slavnostní večeře „Noc se ZOE – navigace budoucností". Tato prestižní akce sloužila jako platforma pro řadu významných oznámení, která znamenají novou kapitolu v evropské expanzi společnosti ZOE Energy:

1. Uvedení produktu: Oficiální představení Z BOX-C PLUS 261, komerčního a průmyslového systému pro skladování energie nové generace, navrženého tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám evropského trhu.

2. Milník v lokalizaci: Oficiální otevření nové továrny ZOE Energy Storage na výrobu systémů pro skladování energie o kapacitě 6 GWh v Maďarsku, která vznikla ve spolupráci se společností Energy Pro Hungary. Tento závod je základním kamenem závazku společnosti k místní výrobě, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce pro evropské zákazníky.

3. Obchodní model ZOE 2.0 a podepsání významné zakázky: Tento nový model zaměřený na výnosy s Emaldo Group je navržen tak, aby klientům poskytoval značné a předvídatelné výnosy z investic s mechanismem garantovaného minimálního výnosu. Na základě tohoto modelu uzavřela společnost ZOE Energy Storage s Emaldo Group významnou smlouvu na dodávku systému skladování energie o výkonu 300 MW.

„Úspěšný summit partnerů je jasným důkazem našeho neochvějného závazku vůči evropskému trhu," řekl Jason Huang, předseda představenstva společnosti ZOE Energy Group. „Tím, že jsme své partnery pozvali do svých center excelence a předvedli jim své komplexní schopnosti, jsme vybudovali pevnější základ důvěry a společných ambicí."

KONTAKT: Xinyi Ni, hailey@zoeess.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Začíná brněnský Comic-Con, láká na herce z filmů, seriálů i počítačových her

V Brně dnes začíná dvoudenní Comic-Con Junior 2025, festival pro fanoušky fantasy a sci-fi literatury, her či filmů. Na brněnském Výstavišti se jeho...

1. listopadu 2025,  aktualizováno 

Uhelný trh

Práce na Uhelném trhu

vydáno 31. října 2025  23:36

Obchodní dům Máj

Halloween v Máji.

vydáno 31. října 2025  23:36

Náměstí Jiřího z Poděbrad se v pátek 31. října proměnilo v místo plné dýní, masek a podzimní atmosféry. Halloween na Jiřáku, pořádaný, přilákal stovky návštěvníků všech věkových kategorií. Farmářské...

vydáno 31. října 2025  23:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třebenická, sídliště Ďáblice

V ulicích Prahy již nějakou dobu jezdí v testovacím režimu nové tramvaje Škoda 52T. Já měl možnost 21. září se svést s ev.č. #9504 na okružní trase Špejchar - Malostranská - Špejchar.

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 31. října 2025  23:32

Křížová chodba Nová radnice Dominikánská 2

Výstava plná nostalgie! Retro muzeum Brno připomíná jednu z největších událostí v dějinách Československa – spartakiády. Výstava bude k vidění do 18.11. v Brně.

vydáno 31. října 2025  23:32

V plzeňské zoo dnes na srdeční selhání uhynul samec nosorožce indického

V plzeňské zoologické zahradě dnes uhynul na srdeční kolaps samec nosorožce indického Baabuu. Uhynul čtyři dny před svými 21. narozeninami. V zoo zůstala...

31. října 2025  20:14,  aktualizováno  20:14

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nová expozice v Třešti přibližuje ekonoma Schumpetera i díky jeho knihám

Ekonoma Josefa Aloise Schumpetera přibližuje nová expozice v Třešti i prostřednictvím jeho knih a knih o něm. Zapůjčila je Vysoká škola polytechnická Jihlava....

31. října 2025  19:39,  aktualizováno  19:39

Ve druhém kole soutěže architektů na kašnu v Hradci Králové má město pět návrhů

Do druhého kola architektonicko-výtvarné soutěže na kašnu pro historické Velké náměstí v Hradci Králové podalo návrhy všech pět uchazečů, kteří úspěli v prvním...

31. října 2025  19:26,  aktualizováno  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.