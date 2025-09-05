ZOE vydává bílou knihu o rozvoji virtuálních elektráren a skladování energie v Evropě

Autor:
  8:25
Šanghaj 5. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost ZOE Energy Storage, přední poskytovatel integrovaných řešení pro skladování energie zařazený na seznam BloombergNEF Tier 1, zveřejnila Bílou knihu o rozvoji virtuálních elektráren (VPP) a skladování energie v Evropě (European Virtual Power Plant and Energy Storage Development White Paper). Tato bílá kniha poskytuje strategický plán pro podniky tím, že analyzuje strukturální změny na evropském trhu s elektřinou a na základě globálních zkušeností společnosti ZOE s projekty skladování energie (ESS) nalézá synergie mezi VPP a komerčním a průmyslovým (C&I) skladováním energie.

Bílá kniha společnosti ZOE tak nabízí důležité poznatky pro spolupráci v rámci odvětví a pro překonání technických, regulačních a ekosystémových překážek, které brání globálnímu úspěchu.

Energetická transformace v Evropy stimulátorem boomu VPP

Přechod Evropy na inteligentní sítě se zrychluje v důsledku rostoucí poptávky po elektřině, rozšiřování obnovitelných zdrojů a potřeb energetické bezpečnosti. Mezi jeho politické katalyzátory patří reformy trhu s elektřinou v EU a měnící se standardy flexibility na straně poptávky. Britské nařízení P415 o roli virtuálního účastníka trhu (Virtual Trading Party, VTP) umožňuje přístup agregátorů na velkoobchodní trhy, čímž se uvolňuje hodnota flexibilních zdrojů „za elektroměrem" (BTM). Předpokládá se, že britský flexibilní trh BTM dosáhne do roku 2025 hodnoty 580 milionů eur a do roku 2035 více než 2,5 miliardy eur.

Klíčové poznatky: Kombinace tří zdrojů hodnoty a transformace ekosystému

1. Inovace tržních mechanismů

Role VTP rozbíjí monopol energetických společností a umožňuje C&I úložištím a distribuovaným energetickým zdrojům (Distributed Energy Resources, DER) kombinovat více zdrojů příjmů – velkoobchodní arbitráž, doplňkové služby (např. regulaci frekvence) apod. Regulace zaměřená na hospodářskou soutěž urychluje dekarbonizaci a transformaci tradičních energetických služeb.

2. Zásadní role C&I skladování energie

Flexibilita BTM je pro virtuální elektrárny klíčová, ale pro kompenzaci nákladů vyžaduje arbitráž napříč více trhy. Agregátoři maximalizují výnosy z aktiv prostřednictvím řízení platforem VPP optimalizovaným umělou inteligencí.

3. Výzvy technologické adaptace

Evropské VPP vyžadují dodržování norem, jako je OpenADR, interoperabilitu na více trzích a vysoce přesné algoritmy předpovědí.

„Evropský průmysl VPP monetizuje flexibilní zdroje," uvedl technologický ředitel společnosti ZOE Digital Energy Hu Kai. „Naším cílem je pomocí komplexní technologie transformovat skladování z ‚jednotky nákladů' v jednoznačný přínos."

Evropská expanze společnosti ZOE: Synergie VPP a skladování

Společnost ZOE již v Evropě realizovala rozsáhlé projekty skladování energie. Její řešení pro dispečink na bázi AI a platforma hospodaření s energií Z EMS jsou důkazem vynikající synergie mezi skladováním energie a digitálními řešeními pro různé scénáře na trhu.

Připojte se k našemu webináři s portálem PV Magazine

Více informací se dozvíte 29. září na společném webináři společnosti ZOE a PV Magazine. Odborníci zde rozeberou klíčové závěry z bílé knihy ZOE o virtuálních elektrárnách, digitální řešení ESS pro různé scénáře či budoucnost digitálních ESS a budou v přímém přenosu odpovídat na dotazy.

Registrace na tento webinář PV Magazine je zdarma.

Zaregistrujte se na webinář: https://www.bigmarker.com/pv-magazine-events/pv-magazine-webinar-virtual-power-plants-rising-europe-s-digital-energy-storage-shift?utm_bmcr_source=partner 

Stáhněte si kompletní verzi bílé knihy: https://www.wjx.cn/vm/eUesstA.aspx#

KONTAKT: Xinyi Ni, hailey@zoeess.com

 









