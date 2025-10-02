Zoner spustil zdarma nový ZonerAI editor obrázků, míří proti světové konkurenci

Zoner, známý svými pokročilými nástroji pro úpravy fotografií, rozšiřuje portfolio o webový Zoner AI Editor, dostupný přímo na adrese ZonerAI.com bez nutnosti instalace.
Editor nabízí intuitivní ovládání a výkonné funkce – od odstranění pozadí a vymazání rušivých objektů až po generativní výplně a zvětšování fotografií bez ztráty kvality. Přináší rychlou a dostupnou alternativu k světovým grafickým platformám jako Canva či Adobe a je ideální pro profesionály i neprofesionály. Součástí zůstal i oblíbený generátor obrázků ve vysoké kvalitě.
Zdroj: ZONER