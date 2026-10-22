ZP MV ČR otevírá cestu k očkování proti chřipce u specialistů a v nemocnicích

„Chceme, aby lidé nemuseli kvůli očkování proti chřipce absolvovat další návštěvu lékaře. Pokud pravidelně docházejí ke specialistovi nebo jsou hospitalizováni, mělo by být možné nabídnout jim očkování přímo tam, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje,“ vysvětluje generální ředitel ZP MV ČR Ondřej Felix.
Pojišťovna si od této změny slibuje, že očkování postupně využije více lidí, kteří ho mají ze zákona hrazené. Skutečný přínos však bude záviset také na připravenosti jednotlivých pracovišť a dostupnosti vakcín. Výrazněji se proto může projevit až v dalších očkovacích sezonách.
Lidé od 65 let mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nárok na úhradu mají také další vybrané skupiny, například zdravotničtí a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví, lidé s vybranými závažnými chronickými onemocněními nebo klienti zařízení dlouhodobé lůžkové péče či vybraných pobytových sociálních služeb. Těmto skupinám je plně hrazena aplikace vakcíny, samotná očkovací látka pak do výše ekonomicky nejméně náročné varianty.
V loňském roce využilo hrazené očkování proti chřipce téměř 82 tisíc pojištěnců ZP MV ČR. Náklady na očkovací látky přesáhly 48 milionů korun. Mezi očkovanými převažovali senioři, kterých bylo necelých 67 tisíc. To představuje přibližně čtvrtinu klientů pojišťovny ve věku od 65 let.
Pojištěnci ZP MV ČR, kteří nemají toto očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mohou využít příspěvek z fondu prevence ve výši až 300 korun ročně. Loni tento příspěvek využilo přes 8600 klientů, z toho přibližně 1500 dětí.
Očkování proti chřipce snižuje pravděpodobnost onemocnění, a především riziko jeho těžkého průběhu a hospitalizace. Zvlášť důležité je pro seniory a chronicky nemocné, u nichž může chřipka způsobit závažné zdravotní komplikace. Doporučuje se také těhotným ženám, malým dětem a lidem, kteří mohou infekci přenést na osoby ohrožené závažným průběhem.
Proti chřipce je vhodné nechat se očkovat každý rok. Chřipkové viry se totiž mění a složení vakcín se pro každou sezonu upravuje. Ideální dobou pro očkování je říjen a listopad, případně ještě prosinec. Očkovat se lze i později v průběhu sezony, je však třeba počítat s tím, že ochrana se vytváří přibližně dva týdny po očkování.
Zdroj: ZP MV ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59747.