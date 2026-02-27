ZP MV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního ředitele

PROTEXT
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...
Aeroklub Žamberk na Orlickoústecku oslaví 80. výročí svého vzniku leteckým dnem. V sobotu 20. června na něm lidé uvidí vystoupení od špičkové letecké akrobacie...
Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku nechává zpracovat několik projektových dokumentací kvůli opravě krajské silnice u zámku. Zaplatí za ně přes 850.000 korun....
Stavba nové budovy Fakulty technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) bude hotová do konce letošního roku. Využívat by se měla začít v březnu 2027....
Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne rozloučili se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Po obřadu ve smuteční síni městem projela kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdali...
Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...
Neudržovaná hasičská nádrž v Dolním Sedle v Hrádku nad Nisou se mění v biotop s možností koupání i odpočinku. Hotová je zeď oddělující nádrž od biotopu, na svém místě jsou už i stavidla, mola a...
V Českých Budějovicích dnes padl 32 let starý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 20,7 stupně Celsia, to je o 0,5 stupně více než v roce 1994, řekl...
Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...
Opozici vadí rodinné vazby dvou radních na bývalého starostu Horní Stropnice Václava Kučeru (KSČM). Toho stíhá policie a viní ho, že kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů z obecního účtu. V...
Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...