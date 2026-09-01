Zpátky do školy ekologicky: Začněte školní rok recyklací s RETELOU

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  8:11
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Praha 1. září 2026 (PROTEXT) - S návratem do školních lavic přichází nejen nové učivo a pomůcky, ale také obměna technologií. Digitalizace škol je již současností - interaktivní tabule, počítače, tablety nebo projektory jsou dnes běžnou součástí výuky. Starší technika je nahrazována novou a vzniká tak další množství elektroodpadu. Kolektivní systém RETELA vám ukáže jak na to.

Stejná situace nastává i v domácnostech, kde děti na začátku školního roku často obměňují svá zařízení. Kupují se nové kalkulačky, sluchátka, mobily, tablety či notebooky. Ty bohužel často míří do směsného odpadu, kam však nepatří. Patří do sběrných míst, kterých je, i díky RETELE, která zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, po České republice více než 12.000.

Společnost RETELA klade důraz na to, aby děti věděly, jak správně nakládat s elektroodpadem již od útlého věku. Školy jsou ideálním místem, kde si žáci mohou osvojit zodpovědný přístup k technologiím i životnímu prostředí. Do sběrových a vzdělávacích aktivit na téma recyklace se každoročně zapojují tisíce škol po celé České republice. V roce 2024 například žáci a studenti odevzdali více než 106 tun použitých baterií, přičemž se zároveň dozvěděli, jak s nimi bezpečně zacházet, co dělat při jejich přehřívání nebo jaké suroviny lze z recyklace získat.

Na podporu osvěty se pořádají i soutěže, které motivují školy ke sběru elektroodpadu a zvyšují povědomí o recyklaci. Nejaktivnější školy získávají odměny jako je například návštěva moderního recyklačního provozu. Díky těmto aktivitám děti lépe chápou význam recyklace a vidí, jak může být stará elektronika znovu využita.

Začátek školního roku bývá také obdobím vysokého výkonu solárních panelů. Díky příznivým teplotám a dlouhým slunečným dnům je jejich účinnost na jedné z nejvyšších úrovní během celého roku. Jejich správná recyklace je také nezbytná. Kromě skla totiž obsahují hliník, měď, křemík nebo stříbro, ale i potenciálně škodlivé látky jako olovo nebo kadmium. Díky moderním technologiím umožňuje RETELA recyklovat až 95 % materiálového obsahu panelu a vrátit ho zpět do oběhu.

Začátek školního roku tak není jen návratem ke vzdělání, ale i příležitostí, jak vést mladé generace k ekologickému smýšlení. Recyklace elektrozařízení i solárních panelů je důležitým krokem k ochraně životního prostředí a udržitelnější budoucnosti. Více informací a seznam sběrných míst najdete na www.retela.cz.

 

Zdroj: RETELA, s.r.o.

 

 

 

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